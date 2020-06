Polizeihubschrauber kreist über Innenstadt

Brandanschlag auf Arbeitsamt in Frankfurt

23.06.2020, 08:37 Uhr | aj, t-online.de

In Frankfurt haben Unbekannte Brandsätze auf das Gebäude der Agentur für Arbeit geworfen. Die Polizei war unter anderem mit einem Helikopter im Einsatz. Offenbar hat es keine Verletzten gegeben.

Am Montagabend hat es einen Brandanschlag auf das Gebäude der Frankfurter Agentur für Arbeit in der Fischerfeldstraße gegeben. Ein Polizeisprecher teilte der "Hessenschau" mit, Unbekannte hätten vermutlich zwei Brandsätze abgeworfen und somit einen Brand ausgelöst. Die Polizei Frankfurt schrieb zudem auf Twitter, es habe keine Verletzten gegeben, der Brand sei gegen 21.40 Uhr gelöscht worden.

Heute Abend kam es zu einer Brandstiftung am Arbeitsamt (Fischerfeldstraße) in #Frankfurt.



Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt.



Die Feuerwehr und wir sind aktuell mit Kräften und unserem Helikopter im Einsatz. Weitere Infos folgen hier. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) June 22, 2020

Dem Bericht der "Hessenschau" zufolge habe sich der Anschlag gegen 20.30 Uhr ereignet. Zu dem Zeitpunkt seien keine Mitarbeiter mehr in dem Gebäude gewesen. Ein Polizeihubschrauber kreiste am Abend über der Innenstadt und sorgte in den sozialen Netzwerken für Aufregung. Die Feuerwehr Frankfurt teilte zudem mit, der Inhalt einer Müllpresse auf dem Gelände sei in Brand geraten.

Unsere Einsatzkräfte löschen gerade den Inhalt einer Müllpresse in der Fischerfeldstraße in der #Innenstadt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gestalten sich die #Löscharbeiten aufwendiger. Dennoch alles unter Kontrolle. #Feuerwehr #Frankfurt ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 22, 2020

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zu den mutmaßlichen Tätern gibt es bisher keine Informationen. Auch über den entstandenen Sachschaden wurde noch keine Auskunft gegeben.