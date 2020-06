Tauschring in Bergisch Gladbach

Mittlerweile mehr als 30.000 Verdächtige im Missbrauchsfall

29.06.2020, 13:17 Uhr | dpa, AFP, loe

Das Wohnhaus des mutmaßlichen Haupttäters in Bergisch Gladbach. (Quelle: Reichwein/imago images)

Seinen Ursprung haben die Ermittlungen in Bergisch Gladbach: Mittlerweile ist der Missbrauchskomplex auf über 30.000 Verdächtige angewachsen. Sie sollen Fotos und Videos von Kindesmisshandlungen ausgetauscht haben.

Kindesmissbrauch: Ermittlungen in Bergisch-Gladbach weiten sich aus Der Fall des schweren Missbrauchs von Kindern in Nordrhein-Westfalen zieht weiter Kreise. Polizeipräsident Uwe Jacob gab Einblicke in das Ausmaß der Ermittlungen. (Quelle: Reuters) Uwe Jacob: Nach der Festnahme eines Verdächtigen in Krefeld gab der Kölner Polizeipräsident zuletzt Einblicke in das Ausmaß der Ermittlungen. (Quelle: Reuters)

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach sind Ermittler auf Spuren von mehr als 30.000 Verdächtigen gestoßen. Der Kinderpornografie-Tauschring erstreckt sich bundesweit. Es gehe sowohl um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, als auch um konkrete Missbrauchstaten. In Foren und Messenger-Diensten gingen die Kriminellen ganz unverhohlen mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gaben sich Tipps. Nun wurden mehr als 30.000 Verdächtige ermittelt, teilte NRW-Justizminister Peter Biesenbach in Düsseldorf mit.

Die zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ermittle gegen all diese Verdächtigen. Ziel sei es, diese Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszuzerren.

Soldat soll mehrere kleine Kinder missbraucht haben

Die Ermittlungen zu dem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten in Bergisch Gladbach begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Vor Gericht steht ein 27-jähriger Soldat, der kleine Kinder in mehr als 30 Fällen sexuell schwer missbraucht und Videos und Aufnahmen davon mit anderen getauscht haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hatte bei der Verlesung der Anklage festgestellt, der Mann sei für die Allgemeinheit gefährlich. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte die Übergriffe auf drei Mädchen und einen Jungen unbewegt geschildert. Dabei wurde deutlich, dass die Missbrauchsfälle im Laufe der Zeit immer schwerer wurden. In einer Chat-Gruppe habe er sich über seine Erfahrungen ausgetauscht, hatte er gesagt.

Das waren die ersten Opfer des Angeklagten

Opfer des Angeklagten, der mit seiner Familie im niederrheinischen Kamp-Lintfort lebte, waren nach seinen Angaben vor allem der kleine Stiefsohn und eine leibliche Tochter. Dabei habe er vor allem die Zeit genutzt, wenn seine Frau arbeiten war. Zu den Opfern sollen auch seine kleine Nichte und die Tochter eines Chat-Partners aus Bergisch Gladbach gehören. Vor dem Urteil werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, drei Nebenklägern und der Verteidigung erwartet.