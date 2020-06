Kriminalpolizei ermittelt

Zwei Leichen in Wohnhaus in der Oberpfalz gefunden

29.06.2020, 18:07 Uhr | dpa

Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild): In Bayern sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. (Quelle: Armin Weigel//dpa)

Im bayrischen Schwandorf hat die Polizei zwei Tote in einem Wohnhaus gefunden. Zu den genauen Todesumständen ist bisher nichts bekannt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

In einem Einfamilienhaus in Schwandorf sind am Montag zwei Leichen entdeckt worden. Nähere Angaben zu den Opfern und zu den Umständen ihres Todes machte die Polizei zunächst nicht.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Amberg ermitteln. Die Behörden gingen nicht von einem "natürlichen Ableben" der beiden aus, hieß es in einer Mitteilung.