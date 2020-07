Polizei muss eingreifen

Streit um Burger: Schlägerei in Restaurant

16.07.2020, 12:10 Uhr | dpa

Eine Auseinandersetzung um Fast Food eskaliert: Kunden und Mitarbeiter gehen aufeinander los. Am Ende muss die Polizei eingreifen.

Im Streit um die Qualität eines Burgers sind Mitarbeiter und Kunden eines Bremer Schnellrestaurants mit Stuhl, Besen und Fäusten aufeinander losgegangen. Die beiden Kunden hatten zunächst beklagt, dass ihre Bestellung nicht vollständig war. Sie fuhren zurück, bekamen am Autoschalter neue Burger, mit denen die 17- und 18-Jährigen aber auch nicht zufrieden waren.



Daraufhin liefen sie nach Polizeiangaben in der Nacht zum Donnerstag in das Restaurant, in dem es zunächst zu Beleidigungen kam, ehe die Fäuste zwischen den beiden Kunden und zwei Restaurantmitarbeitern flogen. Beulen und Kratzer waren die Folge, aber offensichtlich nicht so schwerwiegend, denn alle vier verzichteten auf medizinische Versorgung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.