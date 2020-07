Vorfall in Hessen

Mann soll Ehefrau erstochen haben – auch er ist tot

30.07.2020, 00:17 Uhr | dpa

Krankenwagen mit Blaulicht: In Hessen sind zwei Menschen gestorben. Die genauen Umstände sind noch unklar. (Quelle: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild/dpa)

Tragischer Vorfall in Südhessen: Ein 60-Jähriger soll seine Frau erstochen haben. Die 55-Jährige lag demnach stationär in einem Krankenhaus. Auch der Mann sei nach der mutmaßlichen Tat gestorben, teilten Ermittler mit.

In einem Krankenhaus im südhessischen Heppenheim soll ein 60-Jähriger seine 55 Jahre alte Ehefrau erstochen haben. Der Mann sei am Mittwochabend aus einem Fenster gestürzt und ebenfalls gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Frau soll stationär in dem Krankenhaus untergebracht gewesen sein.

Das Motiv und weitere Details waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Polizei verwies am Abend auf die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die am Donnerstag weitere Auskünfte erteilen könne.