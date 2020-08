Durchsuchungen in mehreren Städten

Bundesweiter Großeinsatz: Razzien gegen Linksextreme

31.08.2020, 17:53 Uhr | dpa

Mehr als 200 Beamte sind bei den Razzien dabei, Beweismaterial wird sichergestellt. Der Einsatz richtet sich gegen eine Gruppe, die den Behörden bereits bekannt ist.

Bei einem Großeinsatz hat die Polizei am Montag in Hamburg und Umgebung sowie in Siegen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Objekte mutmaßlicher Linksextremisten durchsucht. Insgesamt seien in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 28 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, teilte die Polizei mit.



Dabei waren in Hamburg, Stelle (Niedersachsen), Tornesch (Schleswig-Holstein) und Siegen mehr als 200 Beamte im Einsatz. Sie hätten umfangreiches Beweismaterial sicherhergestellt, hieß es. Der Einsatz richtete sich den Angaben zufolge gegen 22 Mitglieder einer linksextremen Gruppe, gegen die bereits seit vergangenem Jahr wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt werde.