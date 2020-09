Kindermorde in Solingen – Polizei nennt neue Details

04.09.2020, 16:55 Uhr

Nach den Kindermorden in Solingen in Nordrhein-Westfalen gibt die Polizei am Freitagnachmittag eine Pressekonferenz – verfolgen Sie diese hier im Liveticker und Stream.

Am Donnerstag sind in Solingen in Nordrhein-Westfalen fünf Kinder tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus, tatverdächtig ist die 27 Jahre alte Mutter, die sich, mutmaßlich im Anschluss an die Tat, in Düsseldorf vor einen Zug geworfen hat. Hintergründe zu dem Vorfall will die Polizei am Freitagnachmittag liefern.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Liveticker hier:

16.55 Uhr: Großmutter hat sich gemeldet, Tochter ihr mitgeteilt, fünf Enkel tot und die Tochter möchte sich auch umbringen, einzig Marcel auf dem Weg zur Großmutter

16.51 Uhr: Kriminaldirektor und Einsatzleiter Robert Gereci schildert die Tat. Drei Mädchen seien am Donnerstagabend tot aufgefunden worden – Melina, Leonie, Sophie, (1, 2 und 3 Jahre) sowie zwei Jungen, Timo und Luca (sechs und acht Jahre). Einzige Tatverdächtige sei die 27-jährige Mutter der Kinder. Sie habe insgesamt sechs Kinder. Der älteste Sohn lebt.

16.40 Uhr: Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hatte sich bereits am Donnerstag erschüttert gezeigt: "Das Familiendrama von Solingen erfüllt mich mit großer Trauer und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden." Inzwischen ermittelt die Mordkommission.

16.30 Uhr: Gleich wird die gemeinsame Pressekonferenz von der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal starten, um weitere Informationen zum Tod der fünf Kinder bekannt zugeben. Die Tatverdächtige ist die 27-Jährige Mutter, die am Donnerstag vor einen Zug gesprungen ist.