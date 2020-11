Angriff in Krefeld

Spaziergänger vor Augen seiner Frau erstochen

10.11.2020, 12:09 Uhr | dpa

Polizei in NRW: In einer Kleingartenanlage wurde ein Mann niedergestochen. (Symbolbild) (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Bei einem Spaziergang ist ein Mann im nordrhein-westfälischen Krefeld niedergestochen worden. Seine Frau musste die Tat mit ansehen. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt.

In einer Kleingartenanlage in Krefeld ist ein Spaziergänger angegriffen und vor den Augen seiner Ehefrau erstochen worden. Als Verdächtiger sei ein 26-Jähriger festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das 54-jährige Opfer war nach der Tat am Montag in ein Krankenhaus gebracht worden, erlag dort aber seinen Verletzungen.

Verdächtiger am Tatort verhaftet

Der 54-Jährige sei mit seiner Frau spazieren gegangen, als er auf dem Heimweg plötzlich angegriffen und niedergeschlagen worden sei. Der Täter sei Zeugenaussagen zufolge kurz verschwunden, dann aber zurückgekehrt und habe mit einem Messer auf den noch am Boden liegenden Mann eingestochen. Zeugen wählten den Notruf.

Die Polizei konnte den Verdächtigen noch am Tatort festnehmen. Der 26-jährige Deutsche sei wegen Drogendelikten polizeibekannt. Eine Mordkommission prüft nun, ob der mutmaßliche Messerstecher psychisch krank ist. Zeugenaussagen gäben Hinweise darauf. Das Motiv der Tat sei bislang unklar. Der Verdächtige werde noch am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.