Identität unklar

Frau in Werder getötet – Verdächtige vorläufig festgenommen

12.02.2021, 14:20 Uhr | dpa

In Brandenburg ist eine Frau leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Wer das Opfer ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Eine Frau ist in Werder/Havel (Potsdam/Mittelmark) in einer Wohnung getötet worden. Ein Zeuge habe am späten Donnerstagabend die Polizei alarmiert, berichteten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft am Freitag. Die eingesetzten Beamten fanden die leblose Frau, bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Aufgrund der Auffindesituation müsse von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden, erklärte die Polizei. Das Opfer habe deutliche Hinweise auf Gewalteinwirkung aufgewiesen.

Wenig später seien zwei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen worden, die vermutlich Bekannte der Frau seien, so die Polizei. Beide seien stark betrunken gewesen. Einer der Männer sei inzwischen wieder auf freiem Fuß gesetzt worden, weil sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet habe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zu der Identität der Frau dauerten an.