Überfall in Hessen

Unbekannter überfällt Bank mit Schusswaffe und roter Krawatte

18.05.2021, 12:25 Uhr | dpa

In Hessen hat ein Mann eine Bankfiliale überfallen. Nachdem er bei seiner Tat scheiterte flüchtete er. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter – mit einer markanten Beschreibung.

In Fulda hat ein Mann eine Bank überfallen. Der mutmaßliche Räuber sei am Montag in die Filiale eingetreten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er trug dabei eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, sowie ein Basecap. Bei sich hatte er eine grüne Plastiktüte eines Discounters. Auch Beschreibungen von einer wohl roten Krawatte liegen der Polizei vor.



Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte trug nach Zeugenaussagen eine Schusswaffe mit goldumrandeten Griff bei sich und forderte die Bankangestellte mehrmals auf Geld in eine gelbe Leinentasche zu legen. Diese kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Daraufhin sei der Mann ohne weitere Tatbegehung und ohne Beute geflüchtet. Der Überfall ereignete sich bereits am Montag. Nach dem Täter wurde am Dienstag noch gefahndet.