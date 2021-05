Zwei Leichen entdeckt

Mann soll Frau enthauptet haben – Großeinsatz in Brandenburg

31.05.2021, 16:59 Uhr | lw, t-online, dpa

Polizei im Einsatz: In Brandenburg wurden zwei Leichen entdeckt. (Symbolbild) (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

Der Fund von zwei Leichen hat im brandenburgischen Lanz einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Frau soll auf brutale Weise getötet worden sein.

In Brandenburg hat sich offenbar eine schwere Gewalttat ereignet. Auf einem Grundstück in Lanz (Prignitz) wurden zwei Tote entdeckt. Eine Mordkommission ermittele wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.



"Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen." Die beiden leblosen Körper seien am Montagvormittag entdeckt worden, der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Man sei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin.

Mann soll Frau mit Kettensäge enthauptet haben



Der "Märkischen Allgemeine Zeitung" zufolge soll ein Mann eine Frau enthauptet haben. Als die Polizei eintraf, habe sich der mutmaßliche Täter selbst getötet. Bei der Tatwaffe handle es sich um eine Kettensäge. Die Polizei habe diese Angaben jedoch nicht bestätigt.

Zum Motiv und dem Tathergang könne die Polizei dem Bericht zufolge ebenso noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr sei gegen 11.30 Uhr zu einer Türnotöffnung am Unfallort gerufen worden, wenig später seien Rettungsdienst, Rettungshubschrauber und die Polizei zum Einsatzort gekommen. Weitere Informationen sollten am Montagnachmittag folgen.

