Bluttat in Bayern

Frau ersticht Mutter und alarmiert die Polizei

05.07.2021, 09:48 Uhr | dpa

Eine 33-Jährige in Niederbayern hat wohl ihre Mutter erstochen. Im Anschluss an die Tat kontaktierte sie selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 61-Jährigen in Mainburg ist die Tochter der Frau in einer Psychiatrie untergebracht worden. Ein Richter hat einen Unterbringungsbefehl erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Anschluss wurde die 33-Jährige am Samstag in eine Fachklinik gebracht.

Beamte hatten die Tote am frühen Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Zuvor hatte die 33-Jährige den Notruf gewählt und angegeben, ihre Mutter umgebracht zu haben. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer getötet.

Die Verdächtige befand sich den Ermittlern zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat in der Stadt im niederbayerischen Landkreis Kelheim waren am Montag weiter unklar. Die Ermittlungen dauern an.