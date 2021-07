Fahndung in Bayern

Gewaltdelikt? Polizei findet toten Mann in Wohnung

17.07.2021, 08:08 Uhr | dpa

In Bayern haben Beamte eine Männerleiche in einer Wohnung gefunden. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Täter läuft.

Die Polizei hat am Freitagabend einen toten Mann in einer Wohnung in Obermeitingen (Landkreis Landsberg am Lech) gefunden. Nach Angaben der Beamten handelt es sich dabei wahrscheinlich um den Wohnungseigentümer. Nach bisherigen Erkenntnissen werde von einem Gewaltdelikt ausgegangen.

Eine Anwohnerin setzte demnach die Polizei am Abend darüber in Kenntnis, dass es offenbar zu einer Auseinandersetzung im Nachbarhaus gekommen war. Die Polizei und der Rettungsdienst fanden dann den Mann tot auf.



Aktuell werde nach einer Person gefahndet, die sich vom Tatort entfernt haben soll, hieß es weiter. Die näheren Umstände zum Delikt seien derzeit unklar, die Kriminalpolizei ermittle.