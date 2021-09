Haftbefehl erlassen

Prozess gegen frühere KZ-Sekretärin: Angeklagte flüchtig

30.09.2021, 10:44 Uhr | dpa, AFP, mbo, t-online

Wachturm in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Stutthof: Eine frühere Sekretärin in dem KZ ist vor Prozessbeginn flüchtig. (Quelle: IMAGO / newspix)

Kurz vor dem Beginn der Hauptverhandlung um Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof ist die 96-jährige Angeklagte flüchtig. Das Landgericht habe deshalb einen Haftbefehl erlassen.



Der Vorsitzende Richter Dominik Groß vom Landgericht Itzehoe erklärte, dass ein Haftbefehl gegen die Angeklagte Irmgard F. erlassen wurde. Der ehemaligen KZ-Sekretärin wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Dafür sollte sich die 96-Jährige an diesem Donnerstag vor Gericht verantworten. Nun verzögert sich der Prozessauftakt, weil F. untergetaucht. Die Polizei sucht nach ihr.

Die heute 96 Jahre alte Irmgard F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Ihr wird zur Last gelegt, als Stenotypistin und Schreibkraft den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet zu haben. Der eigentlich für Donnerstag angedachte Start der Hauptverhandlung kann nun erst nach Verkündung des Haftbefehls und Prüfung der Verhandlungsfähigkeit von F. beginnen.

Der Strafprozess soll vor einer Jugendkammer laufen, denn die Angeklagte war zur Tatzeit 18 bis 19 Jahre alt und gilt daher als Heranwachsende. Dieser Umstand ist aus ähnlichen Prozessen aus den vergangenen Jahre bekannt. Für den Prozess gegen Irmgard F. sind Verhandlungen bis Juni 2022 angesetzt.

65.000 Menschen starben im KZ Stutthof

Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen zu Kriegsende starben nach Angaben der für die Aufklärung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralstelle in Ludwigsburg etwa 65.000 Menschen.

Im Juli 2020 hatte das Landgericht Hamburg einen ehemaligen Wachmann in Stutthof zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sprach den 93-Jährigen wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen schuldig – mindestens so viele Gefangene wurden nach Überzeugung der Strafkammer während der Dienstzeit des Angeklagten Irmgard F. 1944/45 in Stutthof ermordet.

Die meisten Opfer starben in Folge der lebensfeindlichen Bedingungen im sogenannten Judenlager von Stutthof. Mindestens 200 wurden in der Gaskammer und einem verschlossenen Eisenbahnwaggon mit Zyklon B umgebracht. 30 wurden in einer geheimen Genickschussanlage im Krematorium des Lagers getötet. "Sie haben diesem Sterben zugesehen damals und es bewacht", hatte die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring in der Urteilsbegründung gesagt.