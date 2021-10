In präpariertem Wagen

Zollhündin "Lieschen Müller" findet große Marihuana-Menge

04.10.2021, 16:46 Uhr | mbo, t-online

Die Rauschgifthündin vom Hauptzollamt Bielefeld hat einen dicken Fund gemacht. Sie schlug bei der Untersuchung eines Wagens an. Bei dessen Demontage kamen 105 Pakete Marihuana zum Vorschein.

Zöllner des Hauptzollamtes Bielefeld haben vergangene Woche einen silberfarbenen Pkw mit niederländischem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr gezogen. Laut "Presseportal" fuhr der Wagen aus den Niederlanden kommend auf der A2 in Richtung Hannover. Die Beamten haben das Auto mit zwei Personen für eine Kontrolle auf den Rastplatz Rhynern-Süd geleitet. Die beiden niederländischen Insassen, die laut eigener Aussage auf dem Weg nach Berlin waren, gaben an, dass sie keine verbotenen Gegenstände mit sich führen. Bei der anschließenden Wagenkontrolle schlug Rauschgiftspürhündin "Lieschen Müller" aber dennoch gleich mehrfach an.

105 Pakete mit einem Gewicht von 52 Kilo

Vor Ort demontierten die Beamten das Handschuhfach, woraufhin hinter dem Airbag mehrere in Silberfolie verpackte Päckchen zum Vorschein kamen. Das Auto wurde schließlich zur weiteren Kontrolle und Demontage in eine Kfz-Werkstatt gebracht, wo dann noch mehrere Hohlräume, etwa hinter den Kotflügeln und im Fußbereich der Rücksitzbank, entdeckt wurden. Diese waren mit Metallplatten verschlossen, teils auch verspachtet, und beinhalteten 105 Pakete Marihuana. Der Drogenfund wog insgesamt fast 52 Kilogramm.

Die Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wurde zudem die Einleitung eines Strafverfahrens mitgeteilt, in welchem das Zollfahndungsamt Essen nun weiter ermittelt.