Angriff eines Bogenschützen

Mindestens fünf Tote nach Gewalttat nahe Oslo

13.10.2021, 23:38 Uhr | dpa, aj

In der Stadt Kongsberg 80 Kilometer entfernt von Oslo hat ein Mann mit Pfeil und Bogen auf Menschen geschossen. Mindestens fünf Menschen starben, zwei weitere wurden verletzt. Das Motiv ist noch unklar.

Bei einer Gewalttat im südnorwegischen Kongsberg sind mindestens fünf Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Das teilte die norwegische Polizei am Mittwochabend mit. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter auch ein Polizist, der in Zivil unterwegs gewesen war. Der mutmaßliche Einzeltäter sei gefasst worden.



Die Tat ereignete sich demnach gegen 18.15 Uhr im Zentrum der Stadt Kongsberg, die rund 80 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Oslo liegt. Der Täter sei mit Pfeil und Bogen bewaffnet gewesen – ob er auch andere Waffen bei sich trug, blieb bis zur Nacht offen. Man gehe von einem Einzeltäter aus, sagte der zuständige Polizeichef Øyvind Aas bei einer Pressekonferenz. Nach weiteren Tätern werde nicht gesucht. Die Lage sei unter Kontrolle. Die Polizei ermittele, ob es sich um eine terroristische Tat handeln könnte.

Die Angriffe ereigneten sich nach Angaben der Polizei an mehreren Orten in der Stadt. Das Zentrum wurde weiträumig abgeriegelt. Der Polizei sei um 18.13 Uhr von mehreren Personen gemeldet worden, dass sich ein Bewaffneter durch die Stadt bewege und mit Pfeil und Bogen auf Menschen schieße, sagte Aas. Die Tat habe sich an mehreren Orten im Zentrum von Kongsberg ereignet. Mehrere Medien berichteten von einem Supermarkt als einem Ort des Geschehens.

Motiv des Angreifers unklar

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Viele Fragen könne er noch nicht beantworten, betonte Aas. Auch weitere Angaben zum mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Er wurde in eine Polizeidienststelle in der Nachbarstadt Drammen gebracht. Laut einem Bericht des Senders TV2 hatte der Mann auch ein Messer und eventuell mehrere andere Waffen bei sich.

Mehrere Stadtteile wurden von der Polizei abgeriegelt. Im Fernsehen war ein großes Aufgebot an bewaffneten Sicherheitskräften und Krankenwagen zu sehen. Ein Hubschrauber und ein Bombenentschärfungsteam wurden ebenfalls zum Tatort entsandt.

Polizisten ermitteln im Zentrum von Kongsberg: Dort soll ein Mann mit Pfeil und Bogen mehrere Menschen getötet haben. (Quelle: Håkon Mosvold Larsen/dpa)



Eine Einwohnerin von Kongsberg sagte der Nachrichtenagentur NTB, sie habe gehört, wie der Alarm in einem Supermarkt losgegangen sei. Dabei habe sie sich nicht viel gedacht. Dann jedoch habe sie auch Polizeiautos und Rettungswagen gehört. Die Polizei habe am Abend mit Taschenlampen Garagen und Hinterhöfe im Stadtzentrum abgesucht.

Vorfall weckt Erinnerung an die Vergangenheit

Norwegens scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg zeigte sich "erschüttert" von der Tat. "Unsere Gedanken gehen zuallererst an die Betroffenen und ihre Angehörigen", sagte Solberg am späten Mittwochabend auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Oslo. Sie wird am Donnerstag nach ihrer Wahlniederlage vor einem Monat von dem Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre an der Regierungsspitze abgelöst. Auswirkungen auf den Regierungswechsel habe die Tat nicht, sagte Solberg.

"Die Meldungen, die heute Abend aus Kongsberg kommen, sind grauenvoll", sagte Solberg. "Der Täter hat furchtbare Handlungen gegen mehrere Menschen begangen. Das ist eine sehr dramatische Situation, die die Gemeinschaft in Kongsberg hart trifft." Es sei wichtig, zu unterstreichen, dass man noch nichts Genaueres zu dem Vorfall wisse.

Auch Kongsbergs Bürgermeisterin Kari Anne Sand hatte sich fassungslos gezeigt. "Das ist eine Tragödie für alle Betroffenen. Mir fehlen die Worte", sagte sie der norwegischen Zeitung "Verdens Gang".

Der Regierungschef im benachbarten Schweden, Stefan Löfven, schrieb auf Twitter, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Es handele sich um einen "furchtbaren Angriff".

Norwegen war in der Vergangenheit mehrfach das Ziel rechtsextremer Angriffe. Am 22. Juli 2011 tötete der Rechtsextremist Anders Behring Breivik 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utöya. Im August 2019 verübte der Rassist Philip Manshaus einen Anschlag auf eine Moschee am Stadtrand von Oslo. Manshaus hatte zuvor seine asiatischstämmige Stiefschwester getötet. Auch mehrere islamistische Anschläge wurden in der Vergangenheit vereitelt.