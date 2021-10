Unfall in Hessen

Drei Kinder vor Kindertagesstätte von Auto schwer verletzt

29.10.2021, 10:12 Uhr | dpa

In Nordhessen ist es zu einem schweren Unfall vor einer Kita gekommen. Drei Kinder wurden von einem Auto angefahren. Zwei Hubschrauber mussten anrücken.

Vor eine Kindertagesstätte in Nordhessen sind am Freitag drei Kinder von einem Auto schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei in Eschwege war der Fahrer des Wagens aus ungeklärter Ursache in eine Gruppe von Kindern gefahren.

Die Beamten gingen zunächst von einem Unfall aus. Zur Versorgung der Verletzten wurden unter anderem zwei Rettungshubschrauber nach Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) geschickt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.