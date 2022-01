Maschine startete in Frankfurt

Polizisten überwältigen Passagier in Flugzeug

02.01.2022, 20:20 Uhr | dpa

Flugzeug startet in Frankfurt am Main: Ein Passagier soll Drohungen ausgestoßen und die Sicherheit an Bord gefährdet haben. (Symbolfoto) (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

Auf dem Flug von Frankfurt nach Vancouver soll ein Passagier Drohungen ausgesprochen haben. Ein Polizisten-Paar im Urlaub überwältigte den Mann und nahm ihn fest.

Ein österreichisches Polizisten-Paar hat auf seinem Urlaubsflug von Frankfurt nach Vancouver einen Passagier überwältigt. Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, hatte der Passagier zwei Stunden nach dem Start am vorigen Mittwoch Drohungen ausgestoßen und so die Sicherheit an Bord gefährdet.



Details zu dem Mann wollte das Ministerium wegen der Zuständigkeit der kanadischen Behörden nicht nennen. Die Polizistin und der Polizist nahmen laut Ministerium diskret Kontakt mit dem Piloten und der Mannschaft des Flugzeuges auf, bevor sie einschritten und den Mann mit Kabelbindern fesselten.



Die österreichischen Streifenbeamten bewachten den Passagier stundenlang bis zur Landung in Kanada, wo er den Behörden übergeben wurde – und das Paar seinen Urlaub antrat.