Einsatz in Schleswig-Holstein

Bombendrohung in Neumünster: Bahnhof gesperrt

31.01.2022, 10:04 Uhr | dpa

Großeinsatz in Schleswig-Holstein: Nach einer Bombendrohung ist ein Fernverkehrsbahnhof gesperrt worden. Spezialkräfte und Suchhunde sind angefordert.

Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen der Bahnhof in Neumünster in Schleswig-Holstein gesperrt worden. Spezialkräfte und Sprengstoffsuchhunde seien angefordert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Derzeit dürften keine Züge in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen.