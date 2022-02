Christian B. in Haft

Verdächtiger Maddie-Entführer klagt gegen TV-Journalistin

04.02.2022, 13:08 Uhr | t-online, joh

Eine Dokumentation des Senders Sat.1 sorgte für neue Details im Fall Maddie McCann. Nun hat der Verdächtige, der derzeit im Gefängnis sitzt, Anzeige gegen eine der Journalistinnen erstattet.

Der wegen Vergewaltigung inhaftierte Christian B. hat "wegen des Verdachts der qualifizierten üblen Nachrede" Strafanzeige gegen die Journalistin Jutta Rabe erstattet. Das Schreiben seines Rechtsanwalts Friedrich Fülscher an die Staatsanwaltschaft Kiel liegt dem "Spiegel" vor. Hintergrund ist eine TV-Doku mit anschließender Talkrunde über B., den Verdächtigen im Entführungsfall Madeleine McCann. Die Sendung habe "unwahre Tatsachenbehauptungen" enthalten, die seinen Mandanten "verächtlich" machen sollten, schreibt Fülscher.

In der Doku sagte Rabe, B. habe angeblich zwei Hunde verhungern lassen. Tatsächlich, so Fülscher, sei einer der Hunde entlaufen, der andere aufgrund einer unheilbaren Krebserkrankung eingeschläfert worden, was er auf Sat.1-Anfrage auch mitgeteilt hätte. Bei dem TV-Talk hatte Rabe zudem gesagt, in zwei weiteren Verfahren gegen B. wegen Vergewaltigung einer Irin und Missbrauchs eines Kindes lägen der Staatsanwaltschaft wohl Fingerabdruck- und DNA-Spuren vor. Laut einer E-Mail der Staatsanwaltschaft, aus der Fülscher zitiert, seien diese Details "unzutreffend". Rabe wollte sich auf Anfrage nicht zu der Sache äußern, es gilt die Unschuldsvermutung.

Christian B. steht im Verdacht, die damals dreijährige Madeleine "Maddie" McCann in Portugal getötet zu haben. Die Dokumentation schlug Wellen, denn die Journalisten fanden heraus, dass sich Christian B. mehrmals in der Nähe und auf der Hotelanlage in Praia da Luz aufgehalten haben soll. Von Maddie fehlt seit 2007 jede Spur. Das Kind hatte im Hotelzimmer mit ihren Geschwistern geschlafen, die Eltern waren einige Meter entfernt in einem Restaurant essen und sahen alle 30 Minuten nach den Kindern. Als sie erneut nach ihnen sehen wollten, war Maddie verschwunden. Bis heute ist unklar, ob sie noch lebt. Ermittler gehen allerdings davon aus, dass sie entführt und getötet worden ist.

Verwendete Quellen: Spiegel: Vorabmeldung am 04. Februar 2022