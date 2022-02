Geiselnahme in Apple-Geschäft

Im Video: Polizei fährt Verdächtigen gezielt mit Auto an

23.02.2022, 07:00 Uhr | dpa, AFP

Nach rund sechs Stunden konnten Beamte eine Geiselnahme in Amsterdam beenden. Der Täter wurde überwältigt, indem er gezielt mit einem Auto angefahren wurde, wie auch ein Video zeigt, das in den Sozialen Medien kursiert. (Quelle: t-online/Social/Reuters)

Gepanzerte Fahrzeuge, schwerbewaffnete Spezialkräfte und Helikopter waren stundenlang im Einsatz: Nach rund sechs Stunden konnten Beamte eine Geiselnahme in Amsterdam beenden.

Die Geiselnahme am Dienstag in einem Geschäft in der Amsterdamer Innenstadt ist nach rund sechs Stunden beendet worden. Der Täter sei überwältigt worden, indem er gezielt mit einem Auto angefahren wurde, teilte die niederländische Polizei am Dienstagabend im Onlinedienst Twitter mit. Die letzte Geisel sei in Sicherheit. Zuvor hatten bereits mehrere Menschen den Laden US-Elektronikriesen Apple am zentralen Platz Leidseplein verlassen können.

Spezialeinheiten der Polizei brachten den Behördenangaben zufolge "die Situation unter Kontrolle". Demnach "stoppten" sie den Geiselnehmer, "indem wir ihn in dem Moment, als er nach draußen rannte, mit einem Auto angefahren haben", erklärte die Polizei auf Twitter. (Die Szene sehen Sie im Video oben oder hier.) Auf der Straße liegend sei der Mann "von einem Roboter auf Sprengstoff untersucht worden".

Ein bewaffneter Mann hatte nach Polizei-Informationen den Apple-Store gegen 17.40 Uhr überfallen und eine Geisel genommen. In sozialen Medien waren Bilder und Videos von einem Mann in einem Tarnanzug in dem Geschäft zu sehen, der einen anderen unbewaffneten Mann mit einer Waffe bedrohte. Augenzeugen berichteten zudem in Medien, sie hätten mehrere Schüsse gehört.



Polizei: Verdächtiger hatte keinen Sprengstoff am Körper

Die Polizei erklärte weiter: "Wir wissen jetzt, dass der Verdächtige keinen Sprengstoff am Körper hatte und medizinisches Personal kümmert sich jetzt um ihn." Der niederländische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NOS berichtete, der Geiselnehmer sei verletzt und in einem Krankenwagen weggefahren worden.



Die Polizei war am späten Nachmittag zunächst wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu dem Apple-Geschäft gerufen worden. Der Leidseplein wurde geräumt und abgesperrt, Theater und Cafés an dem Platz wurden geschlossen. Gepanzerte Fahrzeuge, schwerbewaffnete Spezialkräfte und Helikopter waren stundenlang im Einsatz.