Täter auf der Flucht

Mann bei Streit auf Jahrmarkt in Berlin getötet

01.05.2022, 07:44 Uhr | dpa

Eskalation auf einem Rummel in Berlin-Neukölln: Mit mehreren Stichen wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Bei einem Streit auf einem Berliner Rummel ist ein Mann getötet worden. Im Veranstaltungsbereich der Neuköllner Maientage auf dem Columbiadamm sei es am späten Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

An dem Opfer wurden mehrere Stichverletzungen festgestellt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Das Opfer wurde demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo es wenig später starb.

Der oder die Täter sind flüchtig. Die Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.