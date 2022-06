In einem stundenlangen Einsatz hatte die Polizei versucht, ihn zu beruhigen: Ein Mann hatte sich in seiner Wohnung verbarrikadiert und auf Beamte geschossen. Nun ist der mutma├čliche Sch├╝tze tot.

Der Sch├╝tze, der am Freitag in Saarbr├╝cken f├╝r einen Gro├čeinsatz der Polizei gesorgt hat, ist tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Einsatzkr├Ąfte fanden die Leiche eines 67-J├Ąhrigen in dessen Wohnung, nachdem er sich ├╝ber Stunden verschanzt hatte. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zun├Ąchst hatte die Polizei berichtet, er sei leblos gefunden worden. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt, nachdem der Mann auf die Beamten geschossen hatte.