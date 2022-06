Sie sollen eine Wochenendranch in Leon County besucht haben, als der TĂ€ter in das Haus eingebrochen ist. Anschließend hat er offenbar den Truck der Familie gestohlen und ist damit vom Tatort geflohen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er Schusswaffen von der Ranch gestohlen hatte. Wenig spĂ€ter wurde der Mörder, Gonzalo Lopez, bei einer Schießerei mit Beamten getötet.

TĂ€ter war seit Wochen auf der Flucht

Der TĂ€ter war CNN-Angaben zufolge auf freiem Fuß, weil es ihm bei einem Gefangenentransport am 12. Mai gelang, zu fliehen. Er wurde mit einem Wagen aus dem GefĂ€ngnis zu einem Arzttermin gefahren, als er sich in dem abgetrennten Bereich des Busses von seinen Fesseln befreite. Er sĂ€gte eine Art MetallkĂ€fig, in dem er gesessen hatte, durch und griff dann wohl den Fahrer an, sodass dieser anhalten musste und Lopez fliehen konnte.