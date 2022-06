Passant: "Ich hörte nur Schreie"

In Philadelphia erklĂ€rte Polizeichefin Danielle Outlaw, erste Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass es in dem belebten Viertel zunĂ€chst zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sei. Danach seien die ersten SchĂŒsse gefallen. Einer der beiden erschossenen MĂ€nner soll in den Zwischenfall verwickelt gewesen sein. Der andere Mann und eine getötete Frau sowie elf Verletzte seien hingegen "unschuldige Passanten" gewesen, sagte Outlaw.

Ein Polizeibeamter habe mehrfach auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, hieß es. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die TĂ€ter seien flĂŒchtig. In der belebten South Street seien "zahlreiche" MunitionshĂŒlsen sichergestellt worden.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende ĂŒblich – Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur IdentitĂ€t der TĂ€ter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele SchĂŒtzen es gab und was das Motiv fĂŒr die Tat war.

"Als es einmal anfing, dachte ich nicht, dass es aufhören wĂŒrde", sagte der 23-jĂ€hrige Passant Joe Smith dem "Philadelphia Inquirer". "Ich hörte nur Schreie." Ein anderer Zeuge beschrieb dem "Inquirer" Szenen von Menschen, die vor der Schießerei flohen und "mit Blutspritzern auf weißen Turnschuhen, aufgeschĂŒrften Knien und aufgeschĂŒrften Ellbogen von der Straße kamen".

Weiterer Angriff auf der South Street

Der "Inquirer" berichtete zudem von einer weiteren tödlichen Schusswaffenattacke zwei Stunden nach der Schießerei auf der South Street. Bei dieser sei ein Mensch getötet worden. Die Polizei gehe davon aus, dass die zwei Angriffe jedoch nicht in Zusammenhang stehen.

Die USA wurden in den vergangenen Wochen von mehreren tödlichen Schusswaffenangriffen erschĂŒttert. Unter anderem tötete ein 18-JĂ€hriger 21 Menschen in einer Grundschule in Texas – die Opfer waren ĂŒberwiegend Kinder. Mehr dazu lesen Sie hier. In den Sommermonaten steigt die Zahl der Schusswaffenangriffe in den USA fĂŒr gewöhnlich an.