In den USA hat ein zehnjĂ€hriges MĂ€dchen auf eine Frau geschossen, die sich zuvor mit ihrer Mutter gestritten hatte. Das Kind ist inzwischen in der Obhut des Florida Department of Children and Families. Zu der Tat soll es am 30. Mai in Orlando gekommen sein, berichtet CNN. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Bislang sei noch keine Entscheidung darĂŒber getroffen worden, ob Anklage erhoben wird, hieß es. Der Vorfall sei "einer der tragischsten FĂ€lle, die ich in meiner 22-jĂ€hrigen Karriere erlebt habe", sagte die StaatsanwĂ€ltin.