Mit einem Messer hat er auf Menschen an einer Hochschule in Hamm eingestochen. Nun geben die Ermittler eine erste Einschätzung: Die Attacke erfolgte offenbar wahllos, der mutmaßliche Täter sei wahrscheinlich krank.

Nach dem Messerangriff in einer Hochschule in Hamm vermuten die Ermittler psychische Probleme bei dem mutmaßlichen Täter. Es gebe "Hinweise auf eine akute psychiatrische Erkrankung", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund in der Nacht zum Samstag mit. Dagegen lägen keine Hinweise "auf eine politische oder religiöse Tatmotivation" vor und auch "keine belastbaren Hinweise zu Täter-Opfer-Beziehungen". Der Verdächtige solle am Samstag psychiatrisch begutachtet werden.