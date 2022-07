Belgien: Feuer in Pflegeeinrichtung – Verletzte und ein Toter

Feuer in Pflegeeinrichtung – Verletzte und ein Toter

Zahlreiche Bewohner wurden verletzt, ein Mensch starb: Ein Pflegeheim stand plötzlich mitten in der Nacht in Flammen. Die Behörden vermuten Absicht.

Bei einem Feuer ist in der Nacht zum Samstag ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Belgien gestorben. Elf Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, einer befinde sich in kritischem Zustand, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Gemeinde Aarschot. Das Feuer wurde ersten Erkenntnissen zufolge absichtlich gelegt.