Im Rhein bei Worms

Mädchen von Strudel mitgerissen – Suche eingestellt

04.08.2018, 20:38 Uhr | dpa, df

Worms: Rettungskräfte von DLRG und Polizei suchen im Rhein bei Rheindürkheim nach zwei Kindern, die zum Baden in einen Strudel geraten und untergegangen waren. (Quelle: Alexander Keutz/dpa)

Zwei Mädchen baden im Rhein und werden dabei von einem Strudel mitgerissen. Alle Suchbemühungen der Rettungskräfte bleiben ohne Erfolg.



Zwei bei Worms im Rhein abgetriebene Kinder sind nach Einschätzung der Polizei höchstwahrscheinlich ertrunken. Die Retter stellten die Suche nach den beiden neun und dreizehn Jahre alten Mädchen in der Nacht zum Samstag ein.

Streifen hielten jedoch vorsorglich weiter Ausschau, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die beiden Kinder hatten am Freitag bei Worms-Rheindürkheim in dem Fluss gebadet. Dabei gerieten sie in einen Strudel und gingen unter. Polizei und Feuerwehr suchten mit einem Großaufgebot nach ihnen.