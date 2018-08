Badeunfall bei Worms

Zwei Mädchen tot im Rhein gefunden

06.08.2018, 09:01 Uhr | dpa, df

Zwei Mädchen baden im Rhein und werden dabei von einem Strudel mitgerissen. Einen Tag nach dem Unfall wird auch das zweite Kind tot gefunden.



Auch das zweite bei Worms im Rhein untergegangene Mädchen ist tot aus dem Fluss geborgen worden. Ein Angler habe am späten Samstagabend bei Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) einen leblosen Körper im Wasser gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Im Lauf des Vormittages sei es dann "traurige Gewissheit" geworden, dass es sich um das vermisste 13 Jahre alte Mädchen handele. Zuvor war bei Biebesheim am Rhein die Leiche der ebenfalls vermissten Neunjährigen gefunden worden.





Die beiden Kinder hatten am Freitag bei Worms-Rheindürkheim in dem Fluss gebadet. Dabei gerieten sie in einen Strudel und gingen unter. Polizei und Feuerwehr hatten bis in die Nacht zum Samstag mit einem Großaufgebot nach ihnen gesucht.