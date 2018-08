Tragischer Unfall

Radfahrerin von Straßenbahn tödlich verletzt

15.08.2018, 05:48 Uhr | dpa

Rettungseinsatz in Frankfurt (Symbolbild): Am Dienstagabend ist eine Radfahrerin von einer Straßenbahn in Frankfurt erfasst und tödlich verletzt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago)

In Frankfurt am Main ist am Dienstagabend eine Radfahrerin in einen tödlichen Unfall verwickelt. Aus noch unbekannten Gründen ist sie von einer Straßenbahn erfasst worden.

Eine Radfahrerin ist in Frankfurt am Main von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.



Wie die Polizei mitteilte, sei die 28-Jährige am Dienstagabend im Stadtteil Sachsenhausen aus bislang ungeklärter Ursache unter die Bahn geraten. Die Frau starb noch am Unfallort.