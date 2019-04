Seit acht Jahren vermisst

Vermisster Timmothy soll seinen Entführern entkommen sein

04.04.2019, 18:59 Uhr | AFP, dpa

Im Mai 2011 verschwand ein kleiner Junge in den USA. Nun ist ein Teenager aufgetaucht – und gibt an, vor Jahren entführt worden zu sein. Er sei der vermisste Timmothy Pitzen.

Im US-Bundesstaat Kentucky ist ein Jugendlicher aufgetaucht, der behauptet, nach jahrelanger Entführung seinen Peinigern entkommen zu sein. Laut dem von US-Medien veröffentlichten Bericht der Polizei von Sharonville in Ohio gab der Teenager an, Timmothy Pitzen zu heißen und 14 Jahre alt zu sein. Entspräche dies der Wahrheit, wäre ein rätselhafter Vermisstenfall in den USA gelöst. Ein Kind dieses Namens war im Mai 2011 verschwunden.

Medien berichten über Nachricht der Mutter

Medienberichten zufolge hatte seine Mutter Timmothy im Alter von sechs Jahren auf einen mehrtägigen Ausflug mitgenommen. Zwei Tage, nachdem die beiden ihr Zuhause im US-Bundesstaat Illinois und den Vater verlassen hatten, wurde die Mutter tot in einem Hotel gefunden.



Sie soll Suizid begangen und eine Notiz hinterlassen haben. Darin habe es geheißen, Timmothy sei sicher bei Menschen untergebracht, die sich um ihn kümmerten, man werde ihn jedoch nie finden, berichtete der Sender CNN. Timmothys Familie hatte nie aufgehört, nach dem Jungen zu suchen.





Einwohner in der nahe der Grenze zu Ohio gelegenen Stadt Newport in Kentucky wurden am Mittwoch auf den Jungen aufmerksam, der plötzlich in ihrer Straße stand: Er sei im Gesicht verletzt gewesen, habe verängstigt gewirkt und ein Auto angehalten und um Hilfe gebeten, berichtete eine Anwohnerin dem Lokalsender WCPO.



Der Polizei berichtete er, aus dem Zimmer einer Motel-Kette seinen zwei langjährigen Entführern entkommen und über eine Brücke nach Kentucky gelaufen zu sein. Ein DNA-Test soll nun Gewissheit bringen, ob es sich wirklich um Timmothy Pitzen aus Aurora in Illinois handelt.