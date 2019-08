Identität unklar

Stark verweste Leiche in Zelt entdeckt

23.08.2019, 21:34 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen: In Offenburg haben Beamte eine Leiche in einem Zelt gefunden. (Quelle: imago images)

Die Polizei in Offenburg hat in einem Zelt einen stark verwesten Toten gefunden. Was geschehen ist, ist unklar. Bereits Ende Juli wurden bei Lauf zwei stark verweste Körper in einem Zelt gefunden worden.

Eine stark verweste männliche Leiche haben Polizisten in Offenburg in einem Zelt entdeckt. Aufgrund des Zustands konnte die Polizei zunächst keine Angaben zur Todesursache oder Identität des Toten machen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Leiche wurde am Donnerstag in der Nähe einer Bundesstraße gefunden.





Mord in Berlin: War das Opfer ein islamistischer Gefährder?



Bereits Ende Juli waren in einem Waldstück bei Lauf (Ortenaukreis) eine weibliche und eine männliche Leiche in einem Zelt gefunden worden, beide ebenfalls stark verwest. Die Ermittlungen zur Identität und genauen Todesursache dauern noch an, für Gewalteinwirkung gab es keine Anhaltspunkte. Von einem Zusammenhang zu dem Fall vom Donnerstag ging die Polizei zunächst nicht aus.