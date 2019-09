Massengrab der Industrie?

Friedhof bei Hamburg birgt ein dunkles Geheimnis

Auf einem Friedhof bei Hamburg werden offenbar Leichenteile in Massengräbern entsorgt, Zeugen zufolge auch noch in Säcken. Sie stammen aus einem Fortbildungszentrum für Ärzte. (Quelle: t-online.de)

Ein idyllischer Friedhof vor den Toren Hamburgs: Hier werden wie am Fließband Leichen aus einem Fortbildungszentrum für Ärzte bestattet. Sogar von Säcken in Gräbern ist die Rede.



"Butter bei die Fische" war der plakative Titel eines Praxiskurses für die "besten und motiviertesten Assistenzärzte". Das hieß, dass für sie im Johnson & Johnson Institute in Norderstedt "als besonderes Highlight für alle Eingriffe Humanpräparate zur Verfügung" standen. Das Institut ist eines der renommiertesten chirurgischen Trainingszentren, dort gehen viele Leichen über die Operationstische, die danach entsorgt werden müssen. Gibt es deshalb vor den Toren Hamburgs Massengräber? t-online.de war dort, wo die "Humanpräparate" enden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Bis zum Friedhof Glashütte, einem von drei der Stadt Norderstedt, sind es vom Johnson & Johnson Institute 700 Meter die Straße hinunter, vorbei an einem Autohaus und Tennisplätzen. Dann steht man vor dem Eingang des parkartigen und gepflegten Friedhofs. "Besonders beliebt ist er wegen der familiären Atmosphäre", schreibt das Betriebsamt der Stadt in einer Vorstellung. "Einzigartig" sei er.

Gruft von acht mal zwei Metern

Das ist er vielleicht auch wegen der mindestens 134 Leichen aus dem Johnson & Johnson Institute und dem Umgang damit. Fast wie Sardinen in der Büchse werden die Körper bestattet, die im Institut ausgedient haben. Manchmal sind es zehn gleichzeitig, und Gräber sind auch unter Wegen.



Bestattet wurden auch 31 Urnen, von denen die Stadt auch über einer Woche nach der Anfrage nicht sagen kann, welche menschlichen Überreste für deren Inhalt vorher ins Krematorium gebracht wurde. Und dort werden Grüfte ausgehoben, die auch schon mal acht mal zwei Meter groß sind.

Auf die Ungereimtheiten gestoßen sind die Autoren eines gerade erschienenen Buchs. Lars Winkelsdorf, Journalist für diverse ARD- und ZDF-Magazine, und Thomas Eckert, Autor und Reporter für Wirtschaftsthemen beim NDR, greifen in "Tot oder lebendig" Missstände in der Notfallrettung auf. Ein Kapitel widmen sie auch Leichen und Geschäften damit.



Universitäten in Deutschland haben vielfach Körperspende-Programme. Damit angehende Ärzte realitätsnah aus- und weitergebildet werden können, überlassen Menschen nach ihrem Tod den Körper den Einrichtungen. In vielen Fällen werden dazu Verträge nur mit Menschen aus der Umgebung abgeschlossen. Nach dem Tod werden die Leichen dann haltbar gemacht für die Schulungen und danach, in der Regel nach zwei oder drei Jahren, verbrannt und die Urnen beigesetzt. Die meisten anatomischen Institute richten mit den Studenten zum Gedenken eine jährliche Trauerfeier aus, zu der auch Angehörige kommen können.

Leichen kommen von US-Unternehmen

Für die Leichen von Johnson & Johnson gibt es keine Trauerfeier. Das Institut kann auch kein eigenes Körperspende-Programm anbieten, sondern bekommt die Körper tiefgefroren aus Übersee. Es bezieht sie nach seinen Angaben von einer Organisation, die von der "American Association of Tissue Banks (AATB)" zertifiziert ist. Das ist eine gemeinnützige Vereinigung, die bei Organen zu Transplantationen und bei Körperspenden Standards erarbeitet hat.



Johnson & Johnson-Institute: Die renommierte Fortbildungsstätte für Ärzte hat einen hohen Verbrauch von Leichen. 700 Meter sind es bis zum Friedhof Glashütte. (Quelle: Lars Wienand)



Von den OP-Tischen im weißen, modernen Bau in Norderstedt landen sie seit Mai 2017 auf dem Friedhof Glashütte. Durch die organisatorischen Abläufe in dem Institut, so die Stadt zu t-online.de, sei es "nicht unüblich, dass an einem Tag mehrere Körperspender bestattet werden". Am 25. Juni waren es nach Angaben zehn an einem Tag. "Zehn Erdbestattungen in zehn Einzelgräbern", erklärt die Stadt.

Wenn ein etwa acht mal zwei Meter großes Loch ausgehoben und zu einer solchen Bestattung genutzt wird, dann werden aus Sicht der Stadt mehrere Gräber auf einmal "aufgemacht". "Definitionssache", ob zehn Bestattungen in einer Grube ein Massengrab sind, findet Michael Albrecht, Sprecher des Verbands der Friedhofsverwalter Deutschlands. "Etwas pietätlos ist das schon, aber vielleicht sind die Ansprüche bei den Menschen nicht so hoch, die ihren Körper für solche Zwecke hergeben."



Zeuge zu Autoren: Es wurden Leichensäcke ins Grab geworfen

Die Fläche lässt sich zwei Monate später beim Besuch von t-online.de am frischen, hellgrünen Gras noch erahnen. Lars Winkelsdorf hat hier Anfang Juli ein Bild gemacht, ehe neuer Rasen gesät wurde.



Großes Erdloch, frisch verfüllt: Anfang Juli ist dieses Foto im Bereich Birkenhain des Friedhofs Glashütte entstanden. Ende Juni wurden dort an einem Tag zehn Leichen aus dem Johnson & Johnson-Institute bestattet. (Quelle: Lars Winkelsdorf)

Es war für die Autoren und den Verlag ein weiterer Puzzlestein nach dem, was sie kurz zuvor erfahren hatten: Im Buch schreiben die Autoren, dass zunächst ein Insider in einem Gespräch von großen Gräbern berichtet hat, in denen nicht nur Särge, sondern auch Säcke entsorgt seien. Winkelsdorf berichtet aus dem Gespräch: "Der Inhalt der Säcke sei instabil gewesen, Teile fielen herum."

Diesen Informanten wollen die Autoren nicht preisgeben und einen Kontakt zu t-online.de nicht herstellen: "Die Quelle fürchtet nachteilige Konsequenzen, die Anonymität ist ihr sehr wichtig." t-online.de hat aber mit einer weiteren Person sprechen können, die bei dem Gespräch dabei war und bestätigt, dass die Aussagen so fielen.

Über Leichen gehen: Hinter dem Stein mit der Aufschrift "Birkenhain 2015" liegen laut Plan der Friedhofsverwaltung drei Körper unter dem Weg. (Quelle: Lars Wienand)

Wenn man die Stadt fragt, ist der geschilderte Hergang ausgeschlossen. "Nie" seien Körper- oder Körperteile ohne Sarg bestattet worden. Auch Johnson & Johnson schließt ein solches Vorgehen aus. Man sei den Spendern dankbar für den Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt und der medizinischen Fort- und Weiterbildung und stelle "durch strenge Prozesse sicher, dass sie respektvoll behandelt werden".



Stadt kümmert sich für Johnson & Johnson

Wie diese strengen Prozesse aussehen, erklärt das Unternehmen nicht. Es fährt niemand vom Institute mit, wenn das Beerdigungsunternehmen mal wieder zehn Leichen wegbringt. Johnson & Johnson ist dann nicht mal direkter Auftraggeber: "Die Urnen- oder Erdbestattung erfolgt im Auftrag der Stadt Norderstedt durch ein bekanntes, ortsansässiges Bestattungsunternehmen."

Bestattungen der Leichen aus dem Institut erfolgen im Auftrag der Stadt? Tatsächlich. Laut Stadtsprecher kümmert sich das Betriebsamt "im Auftrag des Instituts im Zusammenwirken" mit lokalen Beerdigungsfirmen um die Bestattungen von Körperspendern". Rechnungen des Bestatters würden voll weiterberechnet.

Die Kommune selbst stellt pro anonymer Erdgrabstätte 1.080 Euro für den Platz, 468 Euro Bestattungsgebühr und 356 Euro für den Gärtner in Rechnung. Das bedeutet, dass für die Massenbestattung von zehn Leichen gleichzeitig 19.040 Euro fällig werden. Winkelsdorf sagt: "Die Urnengräberstätte Birkenhain sollte besser Leichenentsorgungsstätte Johnson & Johnson heißen."

In der Stadt ist kaum etwas bekannt darüber, was dort auf dem Friedhof passiert. Wer den Friedhof betritt, kommt am Friedhofsplan vorbei und sieht darauf am unteren Ende die UGBH, die Urnengräberstätte Birkenhain. Aufgelockert sind Erdgräber eingezeichnet. Der Übersichtsplan für Besucher hat heute wenig zu tun mit der Realität.

Urnengräberfeld Birkenhain: So ist es auf dem veralteten Übersichtsplan auf dem Friedhof dargestellt. (Quelle: Lars Wienand)



Wenn man 300 Meter weiter einen Stein mit der Inschrift "Birkenhain 2015" passiert hat, geht man über Leichen. Eine interne Übersicht der Friedhofsverwaltung weist sie so aus, begraben unter den Steinen des Weges. Und dort, wo die Zeichnung am Eingang 14 Gräber mit Abständen dazwischen auf rund 30 Metern verzeichnet, waren dem internen Liegeplan zufolge zum 1. August 45 Gräber in zwei Reihen ohne Abstände dazwischen, dazu laut Plan vier Mini-Gräber.

Wie laut Plan der Friedhofsverwaltung zum 1. August Leichen und Urnen auf dem Urnengräberfeld bestattet sind. Im Bereich rechts unterhalb des obersten Bams fotografierte Lars Winkelsdorf im Juli die etwa acht mal zwei Meter große Grabfläche. Zehn Leichen auf einmal waren Ende Juni bestattet worden. (Quelle: t-online.de)

Mini-Gräber? "Keine Kindersärge" seien das, erklärt die Stadt – aber nicht, was dort bestattet ist. Einzelne Körperteile?



Die Autoren sehen in der Entsorgung von Leichenteilen auf dem Friedhof auch ein abfallrechtliches Problem. Sie erheben im Buch den Vorwurf, dass Leichenteile entgegen Vorschriften zur Entsorgung medizinischer Abfälle nicht verbrannt worden seien.

Nur: Die eventuellen Beweise liegen unter der Erde. Deshalb und angesichts des sehr speziellen Falls konnten auch Bestatterverband, Umweltbundesamt und ein Entsorgungsspezialist für Krankenhausabfälle auf t-online.de-Anfrage keine klare Einschätzung zu der abfallrechtlichen Frage abgeben. Stadt und Institut erklären, sich an alle gesetzlichen Regeln zu halten, die Kreisverwaltung erklärte, wegen Umzugs nicht antworten zu können.







Die Stadt kann auch nach über einer Woche nicht beantworten, was oder wie viele Personen von den Operationstischen bei Johnson & Johnson in den 31 anonymen Urnengräbern bestattet worden sind. "Die Ermittlung der Zahl/Zahlen erfordert einen erhöhten zeitlichen Aufwand", schreibt der Pressesprecher zunächst. Und erklärt dann auf eine weitere Nachfrage: "Wir sehen ihren umfassenden Fragenkatalog als detailliert beantwortet und ihre Medienanfrage endgültig als bearbeitet an." Keine Butter bei die Fische.