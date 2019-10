Wieder in Deutschland

Bremen will Abschiebehaft für Miri-Clanchef beantragen

31.10.2019, 13:45 Uhr | dpa , jmt

Ibrahim Miri bei seinem Prozess 2014: Der Clanchef ist nach seiner Abschiebung zurück in Deutschland. (Quelle: Carmen Jaspersen/dpa)

Der Mann saß für mehrere Jahre im Gefängnis, später wurde er abgeschoben. Nun ist er nach Bremen zurückgekehrt. Clan-Chef Ibrahim Miri will angeblich einen Asylantrag stellen.

Nach seiner Abschiebung in den Libanon ist ein führendes Mitglied des libanesischen Miri-Clans zurück nach Bremen gereist. Das bestätigte eine Sprecherin des Bremer Innenressorts. Clanchef Ibrahim Miri sei festgenommen worden, es wurden demnach strafrechtliche Ermittlungen aufgrund des Verdachts der illegalen Einreise eingeleitet. Miri ist mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. Der Innensenator werde beim Amtsgericht Abschiebungshaft beantragen.

Teilen des Miri-Clans wird vorgeworfen, in organisierte Kriminalität verstrickt zu sein. Clanchef Ibrahim Miri ist der frühere Chef des seit 2011 verbotenen Bremer Rockerclubs "Mongols". 2014 war er zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt worden, befand sich aber nach mehreren Jahren im Gefängnis wieder auf freiem Fuß. Mitte des Jahres war er öffentlichkeitswirksam in den Libanon abgeschoben worden. Kurze Zeit später wurde er dort freigelassen, weil nichts gegen ihn vorliege, hieß es.

Polizei soll Miri bereits festgesetzt haben

Nun wolle Miri in Bremen einen Asylantrag stellen, teilte sein Anwalt gegenüber "Radio Bremen" mit, das zuerst über die Rückkehr berichtete. Sein Mandant werde im Libanon von schiitischen Milizen mit dem Tod bedroht. Zudem wolle er juristisch gegen die Abschiebung vorgehen.



CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der Boulevard-Zeitung "Bild": "Es macht wütend, wie ein krimineller Clan-Chef versucht, unseren Rechtsstaat lächerlich zu machen." Die Behörden müssten nun klären, "wie es sein kann, dass ein nach Beirut abgeschobener Krimineller trotz Einreisesperre nur kurze Zeit später wieder in Bremen auftauchen konnte".





Kritik kam auch von der Bremer FDP. "Normalerweise wird für abgeschobene Ausländer ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den gesamten Schengen-Raum verhängt. Offenbar scheint an den EU-Außengrenzen keine ausreichende Kontrolle stattzufinden", sagte die FDP-Innenpolitikerin Birgit Bergmann. "Solche Fälle schaden der Akzeptanz des Asyl- und Aufenthaltsrechts und vor allem denjenigen Migrantinnen und Migranten, die sich in großer Mehrheit in Deutschland vorbildlich verhalten."