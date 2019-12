Ein Toter und viele Verletzte in Blankenburg

Explosion – 78-Jähriger hatte Flüssiggas und Munition im Haus

13.12.2019, 12:49 Uhr | dpa , job, t-online.de

Mindestens ein Toter, dazu viele Verletzte: In einem Mehrfamilienhaus im Harz hat es eine Explosion gegeben. Die Ermittler haben nun erste Erkenntnisse zur wahrscheinlichen Ursache.

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein 78 Jahre alte Mieter gestorben, mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Der Mann hatte Flüssiggas und Weltkriegsmunition in seiner Wohnung. "Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch Flüssiggas ausgelöst", hieß es von der Polizei. Wie das genau geschah, ist noch nicht bekannt.

Einsatzkräfte hatten die Leiche des Mannes in der Wohnung des Hauses gefunden, in der die Explosion nach ersten Erkenntnissen ausgelöst wurde. Die Explosion hatte sich gegen 8.55 Uhr in einem fünfgeschossigen Gebäude im Neubaugebiet Blankenburg-Regenstein ereignet. Insgesamt waren laut MDR 160 Rettungskräfte am Unglücksort, der weiträumig abgesperrt wurde. Der "Volksstimme" zufolge waren auch drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312 — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019

Einige der Menschen sollen schwer verletzt worden sein. Die Polizei evakuiert das betroffene Gebäude. In der Nachbarschaft befindet sich eine Kita. Aus dieser wurden rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht. Verletzte gab es hier laut Polizei nicht.

Die Behörden wollen nun die Statik des Mehrfamilienhauses überprüfen. "Die Platten in dem Neubaublock haben sich verschoben", sagte der Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse.