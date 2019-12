Bei Kinderporno-Razzia entdeckt

15-Jähriger aus dem Schrank nun in Klinik

21.12.2019, 16:24 Uhr | dpa

Kinderpornografie-Durchsuchung in Recklinghausen: In diesem Haus wurde ein 15-jähriger Junge im Schrank gefunden. (Quelle: dpa)

Was ist diesem Jungen zugestoßen? Er wurde seit über zwei Jahren vermisst. Nun fand ihn die Polizei in der Wohnung eines Kinderporno-Verdächtigen. Derzeit kümmern sich Ärzte um ihn.

Nach dem überraschenden Fund eines 15-Jährigen in der Wohnung eines Kinderpornografie-Verdächtigen in Recklinghausen ist der Jugendliche zur Untersuchung in eine Klinik gekommen. "Er war zwei Jahre lang nicht in der Obhut von Erziehungsberechtigten", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der psychische Zustand des Jungen werde nun fachärztlich untersucht.

Wo der Junge gefunden wurde und was die Polizei genau zum Fall sagt, sehen Sie oben im Video.

Der vermisste 15-Jährige war am Freitag in der Wohnung eines 44-Jährigen im Schrank gefunden worden, als Ermittler dessen Wohnung wegen des Verdachts auf Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs durchsuchten. "Hinweise, dass der Junge gegen seinen Willen in der Wohnung festgehalten wurde, liegen zurzeit nicht vor", betonte ein Sprecher. Der Jugendliche sollte am Samstag erneut befragt werden.

Die Durchsuchungen nach möglichen Beweismitteln wie Datenträgern gehen auch am Samstag weiter. "Jeder Quadratmeter der Wohnung wird von uns auf links gedreht", sagte ein Sprecher. Wenn die Räume weitgehend leer geräumt seien, sollten auch Datenspürhunde sie durchforsten. Die ersten beschlagnahmten Geräte und Datenträger werden bereits ausgewertet.

Der 44-Jährige war am Freitag vorläufig festgenommen worden. Noch am Samstag sollte es eine Entscheidung geben, ob die bislang ausgewerteten Beweismittel für einen Haftbefehl ausreichten.