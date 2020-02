Seit einer Woche vermisst

Münster: Polizei sucht zwei 15-jährige Schülerinnen

13.02.2020, 09:53 Uhr | t-online.de, aj

Die Polizei in Münster bittet die Öffentlichkeit um Hinweise: Vermisst werden zwei Minderjährige. Die Mädchen besuchen gemeinsam eine Schule, sind aber seit einer Woche weder dort noch zu Hause gewesen.

Die Polizei in Münster sucht mit Fotos nach zwei 15-jährigen Mädchen. Celine B. und Annika P. werden seit etwa einer Woche vermisst.

Die Münsteranerinnen besuchen gemeinsam eine Schule im Stadtgebiet, sind aber weder dort, noch an der elterlichen Wohnschrift anzutreffen, heißt es in der Polizeimeldung. Die Schülerinnen sind laut Angaben der Polizei bereits in der Vergangenheit von zu Hause weggelaufen. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Da die Mädchen über keine finanziellen Mittel verfügen ist zu vermuten, dass sie irgendwo Unterschlupf gefunden haben.

Personenbeschreibung der Polizei

Celine ist 1,66 Meter groß, hat schwarze, lange Haare, stahlblaue Augen und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine schwarze Jacke mit Kapuze mit Fellbesatz und eine schwarze Hose.

Annika ist 1,60 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und trägt vermutlich schwarze Oberbekleidung.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.