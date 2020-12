Suche in Hessen

Zweijährige verlässt Elternhaus und verschwindet spurlos

01.12.2020, 12:09 Uhr | dpa

Polizei am Bahnhof in Fulda (Symbolbild): In der hessischen Stadt läuft eine große Suchaktion. (Quelle: HMB-Media/imago images)

Im hessischen Fulda setzt die Polizei mit einem Großaufgebot die Suche nach einer Zweijährigen fort. Sie gilt bei winterlichen Temperaturen seit Montag als vermisst.

Ein zweijähriges Mädchen hat in einem unbeobachteten Moment sein Elternhaus in Fulda verlassen und ist seitdem verschwunden. Die Suche nach dem Kind, das seit Montagabend als vermisst gilt, sollte am Dienstag fortgesetzt werden. Zunächst war die Suche in der Nacht unterbrochen worden, wie die Polizei mitteilte.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Wärmebildkameras, einer Hundestaffel und auch eine Suche per Schlauchboot in nahe liegenden Gewässern brachten zunächst keinen Erfolg. Man müsse am Morgen sehen, wie weiter vorgegangen werden soll, hieß es. In der Nacht zum Dienstag herrschten winterliche Temperaturen.