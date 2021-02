Emotionales Video

Obdachloser: "Das Leben ist hart aber gerecht? Das stimmt nicht!"

Niemand muss in Deutschland auf der Straße leben, heißt es oft. Doch so leicht ist es nicht. In der eisigen Kälte der Hauptstadt gibt ein Obdachloser berührende Antworten auf Fragen der t-online-Nutzer. (Quelle: t-online)

Bestohlen, geschlagen, vergessen: Sven Kogen lebte einige Zeit auf den Straßen Berlins und nun übergangsweise in einer Obdachlosenunterkunft. Nach eigenen Angaben kam er nach Deutschland, um die Wohnung seines verstorbenes Vaters zu übernehmen. Dann wurden dem gebürtigen Norweger die Papiere gestohlen. "Ich bin eine Null, ein Mensch ohne Identität", so der 54-Jährige im Videoformat "Frag mich" zu t-online.

Seitdem versucht er mithilfe der Berliner Stadtmission und Sozialarbeitern alles Notwendige zu regeln, um seine Dokumente und dann auch eine Wohnung zu erhalten. Doch das ist offenbar leichter gesagt als getan. Einige Berliner Nächte musste er bei Minusgraden auf der Straße bewältigen. Im "Frag mich"-Format hat er sich den drängendsten Fragen der t-online-Nutzer gestellt.

Wie ist der Alltag auf der Straße bei der Kälte auszuhalten? Was ist sein größter Wunsch? Wie kann man am besten helfen? Und wieso leben viele auf der Straße und holen sich keine Hilfe beim Amt? Diese und weitere Fragen beantwortet Sven Kogen in einem emotionalen Video. Sie können den Beitrag oben oder auch hier sehen.