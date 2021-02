Unfall in Nordrhein-Westfalen

72-Jähriger stürzt mit Elektromobil in Bach und stirbt

20.02.2021, 10:29 Uhr | dpa

In Bottrop ist ein Mann unter seinem Elektromobil begraben worden. In einer großen Rettungsaktion hoben 16 Einsatzkräfte das Gerät hoch und befreiten ihn. Doch zu spät.

Ein 72-jähriger Mann ist in Bottrop in Nordrhein-Westfalen mit seinem Elektromobil in ein Bachbett gestürzt und gestorben. Der Mann sei am Freitagabend auf dem Uferweg des Kirchschemmsbachs mehrere Meter tief gestürzt und unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. In dieser hilflosen Lage hätten ihn Passanten entdeckt.



16 Einsatzkräfte hoben den Angaben zufolge das schwere Elektromobil an und befreiten den Mann aus dem dichten Dornengebüsch. Der Verletzte sei nach Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus gestorben. Die Polizei habe Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.