Mit höchster Auszeichnung

Belgisches Kind schließt Physikstudium mit elf Jahren ab

05.07.2021, 17:10 Uhr | dpa

Mit acht Jahren machte er sein Abitur, nun folgte der nächste Meilenstein: Der hochbegabte Laurent Simons hat im Alter von elf Jahren sein Physikstudium abgeschlossen – und schmiedet bereits Zukunftspläne.

"Wunderkind" Laurent Simons (11) hat sein Physikstudium an der belgischen Universität Antwerpen erfolgreich abgeschlossen. "Mit höchster Auszeichnung", wie sein Vater Alexander Simons am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam mitteilte. Ein gutes Jahr nur brauchte der belgisch-niederländische Junge für das Pensum, für das normalerweise drei Jahre gerechnet werden.



"Ein tolles Gefühl, dass ich das geschafft habe", sagte Laurent. Die Quantenphysik habe ihn besonders interessiert. "Aber daneben habe ich auch noch viele andere Projekte." Jetzt will Laurent seinen Master machen und dann promovieren.

Abitur mit acht Jahren

Laurent ist hochbegabt und hatte schon mit acht Jahren sein Abitur gemacht. Danach hatte er zunächst Elektrotechnik an der Universität Eindhoven studiert, aber Ende 2019 kurz vor dem Bachelorabschluss im Streit mit der Unileitung das Studium abgebrochen. Danach wollte er zunächst in Israel weiter studieren, doch wegen der Corona-Pandemie waren Reisen nicht möglich.

Studieren in Antwerpen war super, sagte Laurent. Es hatte für ihn auch noch zwei große persönliche Vorteile: Er konnte regelmäßig seine Großeltern in Flandern besuchen und seine beiden Hunde konnten bei ihm bleiben. Die Corona-Pandemie habe sein Studium kaum beeinträchtigt, sagte Vater Alexander. Schließlich sei er es gewohnt, selbstständig zu lernen.

Nach dem Sommer will Laurent seinen Master ebenfalls in Antwerpen machen. Gemeinsam mit Unis in Israel, Großbritannien und den USA wird ein Programm für ihn maßgeschneidert. Deutlich ist, dass es bei der Physik nicht bleibt. Laurent hat ein ehrgeiziges Ziel: das menschliche Leben verlängern. Etwa durch die Entwicklung von künstlichen Organen.