Aufgetauchte Achtjährige

"Diese Emotionen kann man nicht mit Worten beschreiben"

13.10.2021, 10:52 Uhr | dpa

Eine Achtjährige hatte sich an der deutsch-tschechischen Grenze offenbar verlaufen. Zwei Nächte harrte das Mädchen allein in der Kälte aus. Ein Förster fand sie – und lobte später ihre Ausdauer.

Nach der erfolgreichen Suche nach der achtjährigen Julia im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien herrscht große Erleichterung. Das Mädchen hatte zwei Nächte lang bei tiefen Temperaturen in dem riesigen Waldgebiet ausgeharrt, ehe es am frühen Dienstagnachmittag von einem Förster auf tschechischem Gebiet entdeckt wurde.

Der Förster Martin Semecky beschrieb der tschechischen Zeitung "Deník", wie er Julia fand. In Absprache mit der Einsatzleitung habe er mit vier Kollegen einen Teil des Waldes durchkämmt, der noch nicht durchsucht worden war. "Als wir sie gesehen haben, haben wir unseren eigenen Augen nicht getraut", erzählte Semecky. "Es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat."

Der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Florian Beck: Die Achtjährige werde nun medizinisch betreut. (Quelle: Daniel Vogel/dpa)



"Auf einmal stand die kleine Julia vor uns, sie saß etwa zehn Meter weit weg im hohen Gras", berichtete der Förster. Als er ihren Namen gesagt habe, habe sie mit dem Kopf genickt. "Das war ein unglaubliches Gefühl, diese Emotionen kann man gar nicht mit Worten beschreiben", sagte Semecky. Der Fundort lag demnach rund einen Kilometer entfernt von einer Quelle, die Česká studánka heißt.

"Muss sehr geschickt gewesen sein"

Was Julia in der Zwischenzeit alles durchgemacht hat, wird man wohl erst später erfahren. "Wir wollten sie nicht mit Fragen belasten", sagte der Förster. Semecky würdigte auch die Ausdauer des Kindes: "Um das zu schaffen, muss sie sehr geschickt gewesen sein", sagte der Förster am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er vermute, dass sie die Nacht auf einem Hochsitz verbracht habe.

Das Mädchen sei äußerlich unverletzt und ansprechbar, aber unterkühlt gewesen und werde nun in einem Krankenhaus stationär behandelt, berichtete das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg am Dienstagabend.



Als der Förster das Kind entdeckt hat, habe es sich völlig erschöpft in einem Gebüsch befunden und nicht auf sich aufmerksam gemacht, teilte die Polizei weiter mit. "Nach ersten Vermutungen wird davon ausgegangen, dass die Achtjährige immer wieder in Bewegung war und dabei mehrere Kilometer zu Fuß im Wald zurücklegte."

Rund 1.400 Rettungskräfte im Einsatz

Das Mädchen aus Berlin war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet verschwunden. Die Eltern hatten das Mädchen, seinen sechsjährigen Bruder und einen neunjährigen Cousin unterhalb des Berges Čerchov aus den Augen verloren und die Rettungskräfte gerufen. Diese fanden zunächst nur den Bruder und den Cousin. Die drei Kinder hatten in dem weitläufigen Gebiet gespielt und waren dabei verloren gegangen.

An der knapp zweitägigen Suche nach Julia im Gebiet zwischen den Städten Waldmünchen, Furth im Wald und Domažlice beteiligten sich rund 1.400 Rettungskräfte aus Bayern und Tschechien. Das Bayerische Rote Kreuz in Cham sprach auf Facebook gar von der größten grenzüberschreitenden Suchaktion, die in der Region je stattgefunden habe. Der deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, bedankte sich über Twitter bei der tschechischen Polizei für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.