Nach tagelanger Rettung

Helfer können Jungen nur noch tot aus Brunnen bergen

06.02.2022, 10:26 Uhr | dpa, cck

Seit zwei Tagen sitzt der fünfjährige Rayan in Marokko in einem Schacht fest. Die Rettungskräfte arbeiten fieberhaft an seiner Bergung – doch sie müssen vorsichtig sein.

Seit Dienstag war ein Fünfjähriger in einem 32 Meter tiefen Brunnen in Marokko gefangen. Die Rettungskräfte arbeiteten Tag und Nacht fieberhaft an seiner Rettung – am Ende ohne Erfolg.

Trotz großer Anstrengungen in den vergangenen Tagen ist die Hilfe für den fünfjährigen Rayan in Marokko nicht mehr rechtzeitig gekommen. Das Rettungsteam habe den Jungen am Samstagabend zwar aus dem 32 Meter tiefen Brunnen geborgen, meldete die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP. Der Junge sei aber kurze Zeit später für tot erklärt worden.

König Mohammed VI. habe den Eltern in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Königshauses. Fernsehaufnahmen zeigten, wie die Helfer den Jungen aus einem Rettungstunnel in einen wartenden Krankenwagen trugen.

Traktoren graben sich durch einen Berg bei einer Rettungsaktion: Der Fünfjährige ist nun gestorben. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)



Der Junge war am Dienstagnachmittag in einen ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in einem Dorf rund 150 Kilometer nördlich der Stadt Fes gefallen. Rayans Familie hörte schließlich sein Wimmern und ließ ein Telefon an einem Seil in die Tiefe zu ihm hinab.



Die Eltern des fünfjährigen Rayan gehen auf einen Krankenwagen zu, nachdem sie die Leiche ihres Sohnes gesehen haben, der in ein Loch gefallen war und dort mehrere Tage lang festsaß (Quelle: Mosa'ab Elshamy/dpa)



Helfer seilten später auch eine Kamera ab, um den Gesundheitszustand des Jungen zu überprüfen. Schläuche sollten ihn mit Wasser und Sauerstoff versorgen. Informationen zu Rayans Zustand hatte es aber zuletzt am Donnerstag gegeben. Doch trotz der nur langsam vorankommenden Rettungsaktion hofften viele bis zum Schluss auf ein Wunder. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Blick ins Innere des Brunnens: Der Durchmesser beträgt nur 25 Zentimeter. (Quelle: Thami Nouas/Reuters)



Zahlreiche Menschen in Marokko und auf der ganzen Welt nahmen Anteil am Schicksal des kleinen Jungen. Zeitweise hätten mehr als 100.000 Menschen einen Livestream verfolgt, auf welchem die Tag und Nacht arbeitenden Rettungskräfte zu sehen waren.

Nachdem Rayans Tod bekannt wurde, brachten zahlreiche Menschen ihre Trauer darüber zum Ausdruck, "Wir alle klammerten uns an die Hoffnung, dass der kleine Rayan es schaffen würde", schrieb etwa die marokkanische Schriftstellerin Laila Lalami auf Twitter. "Das ist alles so tragisch."