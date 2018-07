Video zeigt Großbrand

Brennender Vogel löst Inferno auf Feld aus

04.07.2018, 12:02 Uhr | dpa

Anhaltende Dürre in Deutschland: In Rostock hat ein brennender Vogel ein Feld in Flammen gesetzt. (Quelle: t-online.de)

Direkt am Stadtrand der Hansestadt Rostock stand jetzt ein Getreidefeld lichterloh in Flammen. Die Brandursache: Ein Vogel hatte einen Kurzschluss auf der Oberleitung einer Bahnstrecke ausgelöst. Das brennende Tier fiel zu Boden und setzte wiederum das Feld in Brand. (Quelle: t-online.de)

Brennender Vogel setzt Feld in Flammen

In Rostock hat ein Vogel an einer Oberleitung einen Kurzschluss ausgelöst. Sein Federkleid entzündete sich und er stürzte in eine Feld. Das brannte lichterloh.

Feuervogel statt Feuerteufel: Ein brennender Vogel hat am Dienstag in Rostock ein Feld in Flammen gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier Zeugen zufolge auf der Oberleitung einer Bahnlinie gesessen und dort einen Kurzschluss ausgelöst.



Feurwehrleute vor dem brennenden Feld in Rostock: Ein Vogel hatte das Feuer ausgelöst, als sich seine Federn an einer Oberleitung entzündeten. (Quelle: Danny Gohlke/dpa)



Daraufhin fiel der Vogel brennend zu Boden - und entzündete das trockene Feld. Nach ersten Schätzungen wurden rund 7 Hektar zerstört. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.