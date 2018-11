Unterschätztes Phänomen

Wie Raben Jagd auf Schafe machen

19.11.2018, 11:04 Uhr | dpa, sth, t-online.de

Schäfer sehen diese Tiere nicht so gern: Ein Wolf beobachtet Kolkraben in einem Gehege im Wildpark Schorfheide. (Archivfoto) (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Wölfe und Kolkraben sind für Schäfer eine Last. Während Wölfe die Schafe jagen und reißen, lauern Kolkraben in den Bäumen auf die Geburt der Lämmer.

Allein in Mecklenburg-Vorpommern haben Wölfe in diesem Jahr mehr als 100 Schafe, Kälber oder in Gehegen gehaltene Damhirsche gerissen. Die Empörung bei den Schäfern ist groß. Doch die Wölfe sind nicht die einzigen Übeltäter: Auch Kolkraben sind ein Problem.



Ein Beispiel: Die Landwirtschaftsgesellschaft Groß Raden bei Sternberg hält fast 4000 Mutterschafe. Geschäftsführer Dietmar Schulz verlor in diesem Jahr laut eigenen Angaben mehr als 300 Lämmer durch Kolkraben.



Die Vögel warten in den Bäumen am Rande der Koppeln auf die Geburt der Lämmer. "Noch während der Geburt stürzen sich die Kolkraben auf die Tiere", sagte Dietmar Schulz der "Hamburger Morgenpost". Die Mutter habe kaum eine Chance, ihr Neugeborenes zu verteidigen.







Verluste durch Kolkrabenangriffe sind aus vielen Regionen bekannt und gehen nach Angaben des Landesschafzuchtverbandes in die Zigtausende. Zuchtleiterin Dorit Hager sagte, wie groß die Verluste genau sind, sei nicht erfasst. Nicht alle Schäfer würden Attacken von Raben oder Wölfen melden.