Unfall in Essen

Leine in Aufzugstür verheddert – Hund stranguliert

05.02.2019, 18:41 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: Bei einem Unfall ist ein kleiner Hund in Essen ums Leben gekommen. (Quelle: Jens Kalaene/Symbolbild/dpa)

Die Besitzer eines kleinen Mischlinghundes in Essen haben mit ansehen müssen, wie sich die Leine in der Aufzugstür verfing – das Tier wurde stranguliert.

Vor den Augen seiner Besitzer ist ein kleiner Hund in Essen bei einem Fahrstuhlunfall stranguliert worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten eine Mutter und ihre Tochter den Aufzug in einem Mehrfamilienhaus am Montag gerade betreten.



Hinter ihnen her trottete ihr kleiner Mischlingshund, dabei schleifte die Leine über den Boden und verfing sich in der sich schließenden Tür. Als der Aufzug nach unten fuhr, wurde der Hund nach oben gezogen und dabei stranguliert. Das Onlineportal "Der Westen" hat über den Tod des Hundes berichtet.