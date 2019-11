Aus Streichelzoo geklaut?

Alpaka-Baby Christinchen spurlos verschwunden

28.11.2019, 04:44 Uhr | dpa

Ein Alapaka steht in einem Gehege (Symbolbild): Ein Alpaka-Baby ist aus einem Streichelzoo verschwunden. (Quelle: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild/dpa)

"Wir gehen davon aus, dass Christinchen gestohlen worden ist": Das Landhotel Burg in Brandenburg sucht nach einem kleinen Alpaka-Mädchen. Auch die Mutter sei ganz aufgebracht über das Verschwinden.

Ein eine Woche altes Alpaka-Baby ist aus dem Streichelzoo eines Hotels in Burg (Spree-Neiße) verschwunden. "Wir gehen davon aus, dass Christinchen gestohlen worden ist", sagte der Geschäftsführer des Landhotels Burg im Spreewald am Mittwoch. Von dem Alpaka-Mädchen fehle seit vergangenem Samstag jede Spur. Ein Mitarbeiter habe am Morgen das aufgeregte Muttertier gefunden, eine anschließende Suchaktion sei erfolglos geblieben. Auch zahlreiche Hinweise auf Facebook führten nicht zu Christinchen. Zuvor hatte "Niederlausitz aktuell" berichtet.

Liebe Follower, aufgrund der vielen Anfragen, möchten wir nochmals mitteilen, das unser kleines Alpaka gestohlen wurde... Gepostet von Landhotel Burg im Spreewald am Dienstag, 26. November 2019

Auf eine Anzeige bei der Polizei verzichtete das Hotel, "weil die Erfolgsaussichten so gering sind", hieß es. Das Alpakajunge war am 18. November in dem Streichelzoo zur Welt gekommen und hat hellbraunes Fell.



In dem öffentlichen Streichelzoo leben drei weitere Alpakas, Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Emus, Hühner, Strauße, Meerschweinchen und Hängebauchschweine.









Die aus Südamerika stammenden Alpakas gehören wie Lamas zu den Neuweltkamelen und sind für ihre warme Wolle und ihr friedliches Gemüt beliebt.