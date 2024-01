So ist es. Die Zaren unterbanden seit dem 19. Jahrhundert innerhalb ihres multiethnischen Reiches kategorisch alle Formen eines nationalen Erwachens, auch daran scheiterte das Russische Imperium letztlich. Lenin wollte diese Spannungen einhegen, indem er eine wesentlich liberalere Nationalitätenpolitik betrieb. So zum Beispiel in der seit 1919 existierenden Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik wie auch in den anderen Teilen des Landes. In der ersten Verfassung der Sowjetunion bekamen die Teilrepubliken gar das Recht zum Austritt eingeräumt, was allerdings eher theoretischer Natur gewesen ist. Putin missbraucht Lenin nun für seine Ziele, was er weitgehend ungestraft tun kann, da er seine Identitätspolitik für das heutige Russland eher am Beispiel von Lenins Nachfolger Josef Stalin und den Zaren des 18. und 19. Jahrhunderts betreibt.