Zweiter Weltkrieg und Holocaust "Hitler war völlig ratlos"
Zwölf Jahre herrschte Adolf Hitler in Deutschland, das nationalsozialistische Regime entfachte in dieser Zeit Weltkrieg und Holocaust. Der Historiker Götz Aly ist der Frage nachgegangen, wie all das geschehen konnte.
Vor mehr als 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und damit auch der Holocaust, seitdem stellt sich die entscheidende Frage: "Wie konnte das geschehen?" So lautet auch der Titel des neuen Buchs von Götz Aly. Seit Jahrzehnten erforscht der Historiker den Nationalsozialismus und die von ihm verübten Menschheitsverbrechen.
Wie errichteten und stabilisierten Adolf Hitler und die anderen NS-Größen ihre Macht? Wieso beteiligten sich Millionen Deutsche an den Menschheitsverbrechen? Und wieso kämpften die Soldaten der Wehrmacht in aussichtsloser Lage bis zum bitteren Ende weiter? Diese Fragen beantwortet Götz Aly im Gespräch.
t-online: Herr Aly, in Ihrem jüngsten Buch hinterfragen Sie noch einmal landläufige Annahmen über den Nationalsozialismus. Was stört Sie am meisten?
Götz Aly: Häufig wird behauptet, der Nationalsozialismus habe über eine spezielle Ideologie verfügt, die es "den Nationalsozialisten" ermöglicht habe, ungeheuerliche Verbrechen zu begehen. Der Begriff Ideologie ist zum entleerten Schimpfwort geworden; das allgemein üblich gewordene Gerede von "den Nationalsozialisten" tut so, als seien diese vom Mars gekommen und nicht mit der Mehrheit der heutigen, seit mehr als vier Generationen ansässigen Deutschen verwandt.
Wenn es keine Ideologie war, was war es dann?
Ich lenke den Blick auf die Techniken des Machtgewinns und des Machterhalts, auf die politischen Programme, die wechselnden Zielsetzungen, die propagandistischen Methoden der Hitlerjahre und auf das Verhalten der Deutschen insgesamt.
Welche Methoden zur Durchsetzung ihrer Herrschaft haben Adolf Hitler, Joseph Goebbels und andere angewandt?
Hitler und seine Mitregenten benutzten überwiegend ziemlich gewöhnliche Herrschaftsmethoden. Sie setzten weiche, harte und schließlich sehr harte Mittel zur Absicherung ihrer Macht ein, und sie wendeten diese unterschiedlichen politischen Instrumente stets in Kombination und mit hoher Intensität an. Bis Ende 1941 überwogen die weichen, folglich populären Mittel: Aufstiegsversprechen, Krisenbewältigung, Egalitarismus und soziale Fortschritte wie gesetzlich garantierter Urlaub, billige Urlaubsreisen für jedermann, Kindergeld, Krankenversicherung für Rentner und manches mehr. Der Regierung Hitler gelang es auf diese Weise, einen Teufelspakt zwischen Volk und Führung zu schmieden.
Zur Person
Götz Aly, geboren 1947, ist Historiker und Journalist. Aly ist Autor zahlreicher Bücher, bekannt wurde er insbesondere durch seine Forschungen zu Nationalsozialismus und Antisemitismus. Für sein Buch "Europa gegen die Juden 1880–1945" erhielt der Historiker 2018 den Geschwister-Scholl-Preis. In seinem gerade erschienenen Buch "Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945" geht Aly der Frage nach, wie die Menschheitsverbrechen möglich waren.
Damit sind die beispiellosen Verbrechen, die in jenen zwölf Jahren von Deutschen begangen wurden, aber noch nicht erklärt.
In der Tat verhält sich die Sache komplizierter: Obwohl die Deutschen extreme Angst vor einem weiteren Krieg hatten, wie sich im Jahr 1938 auch für ihre regierenden Führer deutlich zeigte, terrorisierten sie von September 1939 an mit insgesamt 18 Millionen Soldaten einen ganzen Kontinent. Mehr noch: Die von Deutschen entweder direkt verübten oder geförderten, gebilligten oder schamhaft ignorierten Menschheitsverbrechen hatten viele Millionen Männer und Frauen zu verantworten, die weder vor 1933 noch nach 1945 überdurchschnittlich kriminell waren. Zwischen diesen und uns Heutigen besteht so gut wie kein Unterschied – weder in intellektueller noch in moralischer Hinsicht. Das hätten Sie oder ich sein können. Deshalb stelle ich in meinem Buch die zentrale Frage: Wie konnte das geschehen?
Wie lautet Ihre Antwort?
Die eine Erklärung gibt es nicht. Das heißt aber nicht, dass all das, was Deutsche im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben, ein "Schwarzes Loch des Erklärens" wäre. Die Verbrechen Hitlerdeutschlands geschahen im Kontext eines extrem dynamischen, mit Aufstiegshoffnungen und Überlegenheitsdünkel gepaarten kriegerischen Vorwärtsstürmens. Sie können und müssen mithilfe normaler historiografischer Methoden – weder moralisierend noch ängstlich distanziert – untersucht werden, auch wenn die Ergebnisse fragmentarisch bleiben. So viel vorweg.
Trotz intensiver Bemühungen ist es in der Nachkriegszeit nicht gelungen, einen bestimmen "Tätertypus" im Nationalsozialismus zu identifizieren. Das betonen Sie nochmals in Ihrem Buch.
Die direkt aktiven Massenmörder stammten aus allen gesellschaftlichen Schichten der deutschen Bevölkerung, manche hatten das Humanistische Gymnasium absolviert, andere nur die Volksschule, Einzelne standen der Waldorfpädagogik, dem Vegetariertum oder der Homöopathie nahe. Volljuristen finden sich ebenso unter ihnen wie Polizisten, Musiker, Büroangestellte, Bauern oder Fach- und Hilfsarbeiter. Kurz gesagt, die Trägerschicht des Nationalsozialismus lässt sich nicht als "Generation der Unbedingten" oder geborener Antisemiten isolieren – wir haben es mit der Mitte der damaligen deutschen Gesellschaft zu tun.
Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen wir den Architekten und Bauingenieur Fritz Ertl, der vier Jahre lang am Dessauer Bauhaus studiert und bei Ludwig Mies van der Rohe und Ludwig Hilberseimer seinen Abschluss gemacht hatte: Später avancierte er zum Baumeister von Auschwitz-Birkenau, einschließlich der Gaskammern und Krematorien. Es ist eine auf Distanzierung bedachte, durch nichts gerechtfertigte Fiktion, die Anhänger und Funktionäre Hitlerdeutschlands hätten sich hauptsächlich aus "desorientierten Kleinbürgern" oder einer anderen eingrenzbaren sozialen Kohorte rekrutiert. Deswegen muss die Antwort auf die zentrale Frage meines Buches "Wie konnte das geschehen?" früher und anders ansetzen.
Bitte.
Der Nationalsozialismus versprach sozialen Aufstieg, ein Wunsch, den damals viele Millionen Menschen hegten und der dank der entschlossenen Bildungspolitik des späten Kaiserreichs und noch mehr der Weimarer Republik ungemein populär geworden war. Die Menschen starteten von ganz unterschiedlichen Positionen in der sozialen Pyramide und wollten zumindest die nächsthöhere soziale Stufe erklimmen: Die Bauerntochter beabsichtigte, Stenotypistin in der Großstadt zu werden, der Handwerkersohn setzte sich in den Kopf, als Erster in der Familie ein Diplom oder Staatsexamen, vielleicht sogar einen Doktortitel nach Hause zu bringen.
Aber dann kamen die Weltwirtschaftskrise und ihre Folgen?
Genau. Diese Zukunftsträume wurden von der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 über Nacht zunichtegemacht. Aus Zukunftsträumen wurden Zukunftsängste. Diese Ängste nahm die Bewegungs- und Volkspartei NSDAP auf. Sie versprach und praktizierte die Absenkung sozialer Schranken, propagierte die "Befreiung" von allen angeblich Fremden oder angeblich Störenden unter der Parole "Deutschland den Deutschen". Jedem als "arisch" und "erbgesund" definierten Deutschen – und das waren mehr als 90 Prozent der Gesamtbevölkerung – bot Hitler die Aussicht auf sozialen Aufstieg im Rahmen eines angeblich kulturell und rassisch überlegenen Volkskollektivs. Heute würde man eher von einer besonders edlen Wertegemeinschaft sprechen.
Der Begriff "Wertegemeinschaft" ist nicht ohne Grund umstritten. Aber beginnen wir doch mit dem 30. Januar 1933, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde: Wie ging das Regime bei der Eroberung und Sicherung der Macht vor?
Dazu gehörte auch Terror, aber entgegen der landläufigen Ansicht überzogen die nationalsozialistischen Regenten nicht sofort das ganze Land flächendeckend mit "wilden" KZs, Mord und Totschlag. Vielmehr verhängten sie öffentlich und sofort wirksam eine Mietpreisbremse, verschonten Mieter, die wegen der Krise Mietrückstände angehäuft hatten, vor der Zwangsräumung, ebenso schützten sie Schuldner vor Pfändungen, überschuldete Bauern vor der Zwangsversteigerung ihrer Höfe. All das geschah in den ersten hundert Tagen der Regierung Hitler.
Es kamen also die Herrschaftsmethoden von "Zuckerbrot und Peitsche" wie "Teile und herrsche“ zugleich zum Einsatz?
Die neuen Regenten gingen weithin geschmeidig vor. Man konnte mitmachen oder halb hoffnungsvoll, halb skeptisch gestimmt abwarten; das galt insbesondere für große Teile der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft. Damals zählte noch die Hälfte aller Erwerbstätigen zu den Arbeitern. Der Eroberung und Sicherung der Macht diente zudem die von Joseph Goebbels hochprofessionell geleitete Maschinerie zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung.
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte Goebbels allerdings eine entsprechende Ausstattung mit Personal.
Abgesehen von Juden und "unverbesserlichen" Regimegegnern lud Goebbels fast alle Kulturschaffenden der schnell zerstörten liberalen Republik zum Mitmachen ein. Schauspieler, Rundfunk- und Filmleute, Journalisten und Theaterregisseure, die in der Weimarer Zeit auf der linken, libertären oder liberalen Seite gestanden hatten, sollten und konnten weiter Karriere machen, ohne sich dabei allzu sehr für Politik zu interessieren. Schon im April 1933 schärfte Goebbels den Rundfunkintendanten ein: "Nur nicht langweilig werden", das sei das Wichtigste. "Glauben Sie nicht, dass Sie nun die Aufgabe haben, Gesinnung zu machen, in Patriotismus zu tun, Märsche herunterschmettern zu lassen.“ Vielmehr sollten die Radiosendungen auf der Höhe der Zeit modern, vielfältig und unterhaltend sein.
Kann aber selbst eine Massenpropaganda Goebbels'schen Ausmaßes den Aufbau und die Stabilisierung der nationalsozialistischen Massenbasis erklären?
Dazu kamen weitere Faktoren: Schnelligkeit und die schon angedeuteten sozialen Wohltaten. Goebbels bezeichnete Schnelligkeit als "Mutter des Erfolgs". Nicht nur innen- und außenpolitisch drückte die Regierung aufs Tempo: Seit 1934/35 ließ sie mehr und mehr Waffen produzieren, Kaserne um Kaserne errichten, erst schrittweise, dann immer schneller. Zugleich bauten Arbeiter Autobahnen, Flughäfen, Ministerien, Schulen, Krankenhäuser, Freilichtbühnen und so weiter. Die Regierung wollte das Land in eine nur sehr ungenau beschriebene nationalsozialistische Zukunft wirbeln. Die Versprechungen klangen verlockend: Wohnungsbau, Massenmotorisierung, soziale Gerechtigkeit, Überwindung gesellschaftlicher Gräben im Inneren, Überwindung der "Schmach des Versailler Friedensvertrags" nach außen. All das schien mit ungeheurer Geschwindigkeit vonstattenzugehen.
Aber wie entfesselte die NS-Regierung auf dieser Grundlage den Zweiten Weltkrieg?
Hitler wusste ebenso wie Goebbels, wie sehr die Deutschen einen weiteren Krieg fürchteten. Anders als 1914 entstand in Deutschland 1939 keinerlei Kriegsbegeisterung. Doch stabilisierten die Anfangserfolge die Situation einigermaßen, insbesondere der schnelle Sieg über Frankreich und das Gefühl, der Krieg sei – verglichen mit dem Ersten Weltkrieg – ein bewaffneter Spaziergang. Hinzu traten soziale Maßnahmen: üppige Lohnersatzleistungen an die Familien der eingezogenen Soldaten, strikte, anfangs sehr reichliche Lebensmittelzuteilungen, wobei ein Regierungsrat wesentlich weniger Fleisch bekam als ein Bauarbeiter, und eine beachtliche Löhnung für die Soldaten. All das unterschied die Situation fundamental von den noch höchst lebendigen Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg.
Spätestens mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 war es mit der Illusion eines "bewaffneten Spaziergangs" vorbei: In der deutschen Bevölkerung lebte die Furcht vor einem Mehrfrontenkrieg auf, den Deutschland bereits 1914 bis 1918 geführt hatte.
Gerade die Alten in Deutschland konnten sich noch lebhaft daran erinnern und begannen, pessimistisch herumzuschimpfen: Zweifrontenkrieg, drohender Winter, Hunger, das kennen wir doch, auch dieser Krieg wird in die Niederlage führen. Hitler konnte die Alten aber nicht allesamt ins KZ sperren.
Also "spendierte" Hitler neue soziale Wohltaten?
Ja. Zusammen mit Hermann Göring verfügte Hitler im Sommer 1941 eine Rentenerhöhung, sie betrug durchschnittlich 15 Prozent. Parallel führte die Regierung die Krankenversicherung für Rentner ein, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Das geschah, ohne die aktiven Beitragszahler zu belasten. Denn die Wohltaten für das rassisch definierte deutsche Staatsvolk wurden von mehreren Millionen Zwangsarbeitern finanziert, die in der Industrie arbeiteten, dort in den unteren Lohngruppen bezahlt wurden, verdoppelte Sozialabgaben entrichten mussten, ohne selbst Ansprüche zu entwickeln. Auch heutige Regierungen würden ihren politischen Handlungsspielraum erheblich ausweiten können, wenn es ihnen mit welchen Mitteln auch immer gelänge, die Renten um 15 Prozent zu erhöhen, ohne der Wirtschaft und noch arbeitenden Jüngeren höhere Beiträge an die Sozialkassen abzuverlangen.
Das Regime wollte die Deutschen also mit sozialpolitischen Maßnahmen inmitten eines Weltkriegs, den die Wehrmacht zu verlieren drohte, ruhig stellen: War es so simpel mit der Gefälligkeitsdiktatur?
Die Führer des NS-Regimes wussten sehr gut, wo die Lücken im sozialpolitischen Netz klafften. Die auf sozialen Ausgleich und soziale Bestechung bedachte Politik erklärt manches, aber nicht alles.
Tatsächlich gab es doch auch Täter, die aus Überzeugung mordeten?
Die NS-Regenten brauchten durchaus auch die 150-prozentige, aktiv mitdenkende und -handelnde Avantgarde von Gefolgsleuten. Doch kam es den damaligen deutschen Regenten nicht hauptsächlich darauf an, dass die Deutschen insgesamt den ganzen Tag hingebungsvoll "Heil Hitler!" riefen; viel wichtiger war, dass sich die übergroße Mehrheit angepasst verhielt, ruhig blieb und in mehr oder weniger passiver Weise mitmachte. Hitler bezeichnete diese Mehrheit schon in "Mein Kampf" als träge, leicht steuerbare "Masse der Mitte".
Aber auch damit erklären sich der Übergang und die Hinnahme staatlich organisierter Massenmorde nicht.
Die NS-Regierung gewöhnte die zum Volkskollektiv verwandelten Deutschen allmählich an mörderische Vorgehensweisen. Das begann für jedermann sichtbar spätestens mit den mehr als hundert sogenannten Röhm-Morden im Sommer 1934. Interessant daran ist, dass sie nicht nur, aber überwiegend Funktionäre aus den Reihen der NSDAP betrafen. Zur selben Zeit begann die Zwangssterilisierung von mindestens 350.000 Deutschen, die als "erbkrank" galten. Seit Kriegsbeginn folgten die sogenannten Euthanasiemorde. Sie betrafen bis zum Sommer 1941 rund 70.000 Deutsche – Alte, behinderte Kinder, psychisch Erkrankte, Hirn- oder Rückenmarksgeschädigte.
Zur Überraschung des Regimes regte sich kaum Widerstand gegen diese Morde?
All das nahm die Bevölkerung ohne wesentliche Proteste hin, ebenso die Massenmorde an Zehntausenden jüdischen und christlichen Polen in den ersten 20 Monaten des Krieges. So gelang es der Staatsführung, das eigene Volk Schritt für Schritt in eine kriminelle Schweigegemeinschaft von Mitwisserschaft, Mitverantwortung und eines immer mehr nagenden Gefühls der Mitschuld hineinzuziehen.
In dieser Verfassung überfiel Deutschland dann am 22. Juni 1941 die Sowjetunion, die zum ersten Schauplatz des Massenmords an Hunderttausenden Juden wurde?
Nach dem Sieg über Frankreich 1940 war Hitler völlig ratlos, er wusste nicht mehr weiter. Mit seiner Politik der Aufrüstung, Großbauten und sozialen Beruhigungsgeschenken hatte er gewaltige Schuldenberge aufgetürmt und im Mai 1939 den führenden Generälen der Wehrmacht erklärt, Deutschland sei pleite und deshalb ein "Einbruch in fremde Staaten" und das "Angreifen fremden Eigentums" alternativlos. "Ohne Blutvergießen" sei kein Fortschritt mehr zu erreichen. So gesehen war der Krieg die mörderischste Konkursverschleppung der Weltgeschichte.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland aber doch bereits mit der Ausplünderung der besiegten Staaten begonnen.
Obwohl die direkten Nachbarstaaten bereits erobert waren, hatte sich nach den Siegen über Polen, Norwegen und Dänemark, über Frankreich, Belgien und die Niederlande die finanzielle Lage Deutschlands nicht positiv verändert. Hitler brauchte die Fortsetzung des Krieges, sonst drohte seinem Staat der sofortige Zusammenbruch: Die Lebensmittelreserven schwanden, es fehlte an Rohstoffen, im Bombenkrieg und im Mittelmeerraum gewannen die Briten die Oberhand. Die vom 22. Juni 1940, dem Tag des Waffenstillstands mit Frankreich, bis zum 22. Juni 1941, dem Tag des Einfalls in die Sowjetunion, weitgehend militärisch praktisch untätige Wehrmacht verschlang Tag für Tag riesige Millionenbeträge. In dieser Situation gab es angesichts der bereits begangenen Verbrechen und Aggressionskriege für die deutsche Führung kein Zurück mehr.
Frei nach dem zynischen Motto "Der Krieg ernährt den Krieg"?
Der einzige Ausweg, so kalkulierte Hitler, bestand in einem beispiellosen Raub- und Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion. Wenige Tage, bevor deutsche Truppen den sogenannten Russlandfeldzug begannen, notierte Goebbels: "Wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz" und genau deshalb müssten "wir", koste es, was es wolle, "siegen, weil sonst unser ganzes Volk, wir an der Spitze mit allem, was uns lieb ist, ausradiert würde."
Der Angriff auf die Sowjetunion war als Raub- und Vernichtungskrieg angelegt, wie Sie betonen, die Propaganda posaunte vom Kampf gegen den "jüdischen Bolschewismus". Welche Rolle spielte hier die Ideologie?
Aus Sicht der deutschen Führung ging es nur noch um Sieg oder Untergang. Das wurde in den nächsten Monaten auch den meisten Deutschen klar beziehungsweise von dem monströsen, krakenhaft ausgreifenden Propagandaapparat klargemacht. Die nun beginnenden und nach Millionen zählenden Mordtaten förderten diese Einsicht, sehr viele Deutsche wussten davon, sehr viele ahnten, was da geschah, wollten es aber nicht so genau wissen. Mit Ideologie hatte das wenig zu tun. Jetzt kam es für die deutsche Führung darauf an, das eigene Volk endgültig in die Mitschuld zu ziehen, die Volksgemeinschaft in eine Gemeinschaft des Verbrechens zu verwandeln – und das gelang, wie Thomas Mann und andere schon Ende 1941 erkannten.
Wie muss man sich dieses Hineinziehen in die Mitschuld vorstellen?
Im Frühjahr 1942 kam es zu schweren Bombardierungen der Städte Hannover, Lübeck und Rostock. Um die Stimmung unter den dortigen Einwohnern zu erkunden, sandte Goebbels seine Emissäre aus. Aufgrund der Berichte gelangte er zu der Erkenntnis: Wenn wir den Leuten sagen, was ihnen im Falle einer Niederlage droht, "gehen sie mit uns durch dick und dünn". Unschwer zu erraten, was die Deutschen befürchteten, wenn sie den Krieg verlieren würden: Nämlich exakt das, was sie insbesondere in Polen und der Sowjetunion bereits selbst an Schuld auf sich geladen hatten.
Verband die Schuld die NS-Führung und die Bevölkerung bis zum bitteren Ende?
Die Linie der Propaganda lautete seit dem Winter 1941/42 "Kraft durch Furcht", später "Kraft durch Todesangst". Anfang 1943 ließen die britischen Kriegsgegner Hunderttausende Flugblätter über deutschen Städten abwerfen, in denen stand, dass Hitler und seinen Mitführern nur noch die "Kraft-durch-Furcht-Propaganda" bleibe. Und warum? "Weil das deutsche Volk an dem versprochenen Endsieg zu zweifeln beginnt, soll es 'einig' werden, einig in der Furcht vor den Folgen der fürchterlichsten Verbrechen", die Deutsche begangen hatten und laufend begingen. Bei der Lektüre dieser Sätze fühlte sich Goebbels geradezu geschmeichelt und bemerkte burschikos: "Was ja zweifellos auch in gewisser Hinsicht der Fall sein mag."
Sie betonen in Ihrem Buch insbesondere Goebbels' Bemühungen, die Verbrechen an den Juden als kollektive Tat zu deklarieren.
Zu den vielen Schandtaten Goebbels' gehört auch die Erfindung der Kollektivschuld aller Deutschen. Nicht die alliierten Sieger, wie so viele im Nachkriegsdeutschland meinten, sondern Goebbels hatte die Kollektivschuld immer wieder behauptet. Er verkündete sie bereits unmittelbar nach dem deutschlandweiten, ungeheuer gewalttätigen Pogrom vom 9./10. November 1938. Es ist unstrittig, dass damals relativ kleine SA-Trupps Hunderte Synagogen in Brand steckten, Zehntausende Schaufenster von Geschäften verwüsteten, die Juden gehörten, weit mehr als hundert Juden ermordeten und anschließend Plünderer anlockten, während sich die Bevölkerung insgesamt nicht sehr wohl, häufig sogar abgestoßen fühlte.
Wie stark hat dieses Narrativ aber tatsächlich verfangen?
Es verfing und zeigte Wirkung. Dem Unwohlsein in der Bevölkerung zum Trotz wurde im November 1938 in allen zentral gesteuerten Medien sofort und in vielen Varianten immer dasselbe behauptet: "Jedes Mal, wenn in der Judenfrage eine akute Situation entsteht, hält sich das deutsche Volk an den, den es packen kann." Am 4. Oktober 1942, als Deutsche täglich an die zehntausend Juden ermordeten, erklärte Hermann Göring in einer von den Deutschen mehrheitlich gehörten oder gelesenen Erntedankrede ganz unvermittelt, die "Rachsucht" der Juden gelte allen Deutschen: "Und da kann der eine erklären, er wäre Demokrat oder Plutokrat oder Sozialdemokrat oder Kommunist oder Nazi, das ist ganz wurscht. Der Jude sieht nur den Deutschen."
Nun ist die Frage der Mitverantwortung der Deutschen an den in ihrem Namen begangenen Verbrechen doch berechtigt?
Eine diffuse Mitverantwortung bestand tatsächlich, ja. Und die allermeisten Deutschen wussten, dass die von der Regierung fast wöchentlich angekündigte "blutige Rache" der Kriegsgegner für den Fall der Niederlage durchaus begründet gewesen wäre. Um ein Beispiel zu nennen: Als britische Offiziere 1942 drei gefangene deutsche Marinesoldaten befragten, zeigten sich diese "ehrlich schockiert über das groß angelegte, kaltblütige Morden", das sie zuvor an der Ostfront erlebt hatten. Daraus leiteten sie ihre "Hauptsorge" ab: "die Angst davor, dass Deutschland den Krieg verlieren könne und die Juden dann Deutschland für diese Massaker zahlen lassen würden".
Diese Angst sollte sich nach Kriegsende als unbegründet erweisen.
Richtig. Aber das konnten die Deutschen nicht wissen. Wie die vernehmenden Offiziere zusammenfassten, spiegelten die erwähnten Befragungen das "weitverbreitete Gefühl der Schuld" und die allgemeine Befürchtung, dass "den von Deutschen begangenen Verbrechen", "eine unterschiedslose Rache an der gesamten Nation" folgen werde. Auf der Grundlage des Sprichworts "Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen" kämpften die deutschen Soldaten so bis fast zum letzten Kriegstag.
Hitler hatte sich der Verantwortung da bereits durch seinen Suizid am 30. April 1945 entzogen.
"Nach typischer Gangsterart" hatte Hitler mit Absicht "den Weltenhass auf Deutschland" derart gesteigert, um "das Volk so viel wie möglich durch Mitschuld" an sich zu binden. Sehr richtig und exakt so analysierte es der konservative ostelbische Junker Hans Schlange-Schöningen am 1. Januar 1944.
Herr Aly, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Götz Aly via Videokonferenz