Spätestens mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 war es mit der Illusion eines "bewaffneten Spaziergangs" vorbei: In der deutschen Bevölkerung lebte die Furcht vor einem Mehrfrontenkrieg auf, den Deutschland bereits 1914 bis 1918 geführt hatte.

Gerade die Alten in Deutschland konnten sich noch lebhaft daran erinnern und begannen, pessimistisch herumzuschimpfen: Zweifrontenkrieg, drohender Winter, Hunger, das kennen wir doch, auch dieser Krieg wird in die Niederlage führen. Hitler konnte die Alten aber nicht allesamt ins KZ sperren.

Also "spendierte" Hitler neue soziale Wohltaten?

Ja. Zusammen mit Hermann Göring verfügte Hitler im Sommer 1941 eine Rentenerhöhung, sie betrug durchschnittlich 15 Prozent. Parallel führte die Regierung die Krankenversicherung für Rentner ein, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Das geschah, ohne die aktiven Beitragszahler zu belasten. Denn die Wohltaten für das rassisch definierte deutsche Staatsvolk wurden von mehreren Millionen Zwangsarbeitern finanziert, die in der Industrie arbeiteten, dort in den unteren Lohngruppen bezahlt wurden, verdoppelte Sozialabgaben entrichten mussten, ohne selbst Ansprüche zu entwickeln. Auch heutige Regierungen würden ihren politischen Handlungsspielraum erheblich ausweiten können, wenn es ihnen mit welchen Mitteln auch immer gelänge, die Renten um 15 Prozent zu erhöhen, ohne der Wirtschaft und noch arbeitenden Jüngeren höhere Beiträge an die Sozialkassen abzuverlangen.

Das Regime wollte die Deutschen also mit sozialpolitischen Maßnahmen inmitten eines Weltkriegs, den die Wehrmacht zu verlieren drohte, ruhig stellen: War es so simpel mit der Gefälligkeitsdiktatur?

Die Führer des NS-Regimes wussten sehr gut, wo die Lücken im sozialpolitischen Netz klafften. Die auf sozialen Ausgleich und soziale Bestechung bedachte Politik erklärt manches, aber nicht alles.

Tatsächlich gab es doch auch Täter, die aus Überzeugung mordeten?

Die NS-Regenten brauchten durchaus auch die 150-prozentige, aktiv mitdenkende und -handelnde Avantgarde von Gefolgsleuten. Doch kam es den damaligen deutschen Regenten nicht hauptsächlich darauf an, dass die Deutschen insgesamt den ganzen Tag hingebungsvoll "Heil Hitler!" riefen; viel wichtiger war, dass sich die übergroße Mehrheit angepasst verhielt, ruhig blieb und in mehr oder weniger passiver Weise mitmachte. Hitler bezeichnete diese Mehrheit schon in "Mein Kampf" als träge, leicht steuerbare "Masse der Mitte".

Aber auch damit erklären sich der Übergang und die Hinnahme staatlich organisierter Massenmorde nicht.

Die NS-Regierung gewöhnte die zum Volkskollektiv verwandelten Deutschen allmählich an mörderische Vorgehensweisen. Das begann für jedermann sichtbar spätestens mit den mehr als hundert sogenannten Röhm-Morden im Sommer 1934. Interessant daran ist, dass sie nicht nur, aber überwiegend Funktionäre aus den Reihen der NSDAP betrafen. Zur selben Zeit begann die Zwangssterilisierung von mindestens 350.000 Deutschen, die als "erbkrank" galten. Seit Kriegsbeginn folgten die sogenannten Euthanasiemorde. Sie betrafen bis zum Sommer 1941 rund 70.000 Deutsche – Alte, behinderte Kinder, psychisch Erkrankte, Hirn- oder Rückenmarksgeschädigte.

Zur Überraschung des Regimes regte sich kaum Widerstand gegen diese Morde?

All das nahm die Bevölkerung ohne wesentliche Proteste hin, ebenso die Massenmorde an Zehntausenden jüdischen und christlichen Polen in den ersten 20 Monaten des Krieges. So gelang es der Staatsführung, das eigene Volk Schritt für Schritt in eine kriminelle Schweigegemeinschaft von Mitwisserschaft, Mitverantwortung und eines immer mehr nagenden Gefühls der Mitschuld hineinzuziehen.

In dieser Verfassung überfiel Deutschland dann am 22. Juni 1941 die Sowjetunion, die zum ersten Schauplatz des Massenmords an Hunderttausenden Juden wurde?

Nach dem Sieg über Frankreich 1940 war Hitler völlig ratlos, er wusste nicht mehr weiter. Mit seiner Politik der Aufrüstung, Großbauten und sozialen Beruhigungsgeschenken hatte er gewaltige Schuldenberge aufgetürmt und im Mai 1939 den führenden Generälen der Wehrmacht erklärt, Deutschland sei pleite und deshalb ein "Einbruch in fremde Staaten" und das "Angreifen fremden Eigentums" alternativlos. "Ohne Blutvergießen" sei kein Fortschritt mehr zu erreichen. So gesehen war der Krieg die mörderischste Konkursverschleppung der Weltgeschichte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland aber doch bereits mit der Ausplünderung der besiegten Staaten begonnen.

Obwohl die direkten Nachbarstaaten bereits erobert waren, hatte sich nach den Siegen über Polen, Norwegen und Dänemark, über Frankreich, Belgien und die Niederlande die finanzielle Lage Deutschlands nicht positiv verändert. Hitler brauchte die Fortsetzung des Krieges, sonst drohte seinem Staat der sofortige Zusammenbruch: Die Lebensmittelreserven schwanden, es fehlte an Rohstoffen, im Bombenkrieg und im Mittelmeerraum gewannen die Briten die Oberhand. Die vom 22. Juni 1940, dem Tag des Waffenstillstands mit Frankreich, bis zum 22. Juni 1941, dem Tag des Einfalls in die Sowjetunion, weitgehend militärisch praktisch untätige Wehrmacht verschlang Tag für Tag riesige Millionenbeträge. In dieser Situation gab es angesichts der bereits begangenen Verbrechen und Aggressionskriege für die deutsche Führung kein Zurück mehr.

Frei nach dem zynischen Motto "Der Krieg ernährt den Krieg"?

Der einzige Ausweg, so kalkulierte Hitler, bestand in einem beispiellosen Raub- und Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion. Wenige Tage, bevor deutsche Truppen den sogenannten Russlandfeldzug begannen, notierte Goebbels: "Wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz" und genau deshalb müssten "wir", koste es, was es wolle, "siegen, weil sonst unser ganzes Volk, wir an der Spitze mit allem, was uns lieb ist, ausradiert würde."

Der Angriff auf die Sowjetunion war als Raub- und Vernichtungskrieg angelegt, wie Sie betonen, die Propaganda posaunte vom Kampf gegen den "jüdischen Bolschewismus". Welche Rolle spielte hier die Ideologie?

Aus Sicht der deutschen Führung ging es nur noch um Sieg oder Untergang. Das wurde in den nächsten Monaten auch den meisten Deutschen klar beziehungsweise von dem monströsen, krakenhaft ausgreifenden Propagandaapparat klargemacht. Die nun beginnenden und nach Millionen zählenden Mordtaten förderten diese Einsicht, sehr viele Deutsche wussten davon, sehr viele ahnten, was da geschah, wollten es aber nicht so genau wissen. Mit Ideologie hatte das wenig zu tun. Jetzt kam es für die deutsche Führung darauf an, das eigene Volk endgültig in die Mitschuld zu ziehen, die Volksgemeinschaft in eine Gemeinschaft des Verbrechens zu verwandeln – und das gelang, wie Thomas Mann und andere schon Ende 1941 erkannten.

Wie muss man sich dieses Hineinziehen in die Mitschuld vorstellen?

Im Frühjahr 1942 kam es zu schweren Bombardierungen der Städte Hannover, Lübeck und Rostock. Um die Stimmung unter den dortigen Einwohnern zu erkunden, sandte Goebbels seine Emissäre aus. Aufgrund der Berichte gelangte er zu der Erkenntnis: Wenn wir den Leuten sagen, was ihnen im Falle einer Niederlage droht, "gehen sie mit uns durch dick und dünn". Unschwer zu erraten, was die Deutschen befürchteten, wenn sie den Krieg verlieren würden: Nämlich exakt das, was sie insbesondere in Polen und der Sowjetunion bereits selbst an Schuld auf sich geladen hatten.

Verband die Schuld die NS-Führung und die Bevölkerung bis zum bitteren Ende?

Die Linie der Propaganda lautete seit dem Winter 1941/42 "Kraft durch Furcht", später "Kraft durch Todesangst". Anfang 1943 ließen die britischen Kriegsgegner Hunderttausende Flugblätter über deutschen Städten abwerfen, in denen stand, dass Hitler und seinen Mitführern nur noch die "Kraft-durch-Furcht-Propaganda" bleibe. Und warum? "Weil das deutsche Volk an dem versprochenen Endsieg zu zweifeln beginnt, soll es 'einig' werden, einig in der Furcht vor den Folgen der fürchterlichsten Verbrechen", die Deutsche begangen hatten und laufend begingen. Bei der Lektüre dieser Sätze fühlte sich Goebbels geradezu geschmeichelt und bemerkte burschikos: "Was ja zweifellos auch in gewisser Hinsicht der Fall sein mag."

Sie betonen in Ihrem Buch insbesondere Goebbels' Bemühungen, die Verbrechen an den Juden als kollektive Tat zu deklarieren.

Zu den vielen Schandtaten Goebbels' gehört auch die Erfindung der Kollektivschuld aller Deutschen. Nicht die alliierten Sieger, wie so viele im Nachkriegsdeutschland meinten, sondern Goebbels hatte die Kollektivschuld immer wieder behauptet. Er verkündete sie bereits unmittelbar nach dem deutschlandweiten, ungeheuer gewalttätigen Pogrom vom 9./10. November 1938. Es ist unstrittig, dass damals relativ kleine SA-Trupps Hunderte Synagogen in Brand steckten, Zehntausende Schaufenster von Geschäften verwüsteten, die Juden gehörten, weit mehr als hundert Juden ermordeten und anschließend Plünderer anlockten, während sich die Bevölkerung insgesamt nicht sehr wohl, häufig sogar abgestoßen fühlte.

Wie stark hat dieses Narrativ aber tatsächlich verfangen?

Es verfing und zeigte Wirkung. Dem Unwohlsein in der Bevölkerung zum Trotz wurde im November 1938 in allen zentral gesteuerten Medien sofort und in vielen Varianten immer dasselbe behauptet: "Jedes Mal, wenn in der Judenfrage eine akute Situation entsteht, hält sich das deutsche Volk an den, den es packen kann." Am 4. Oktober 1942, als Deutsche täglich an die zehntausend Juden ermordeten, erklärte Hermann Göring in einer von den Deutschen mehrheitlich gehörten oder gelesenen Erntedankrede ganz unvermittelt, die "Rachsucht" der Juden gelte allen Deutschen: "Und da kann der eine erklären, er wäre Demokrat oder Plutokrat oder Sozialdemokrat oder Kommunist oder Nazi, das ist ganz wurscht. Der Jude sieht nur den Deutschen."

Nun ist die Frage der Mitverantwortung der Deutschen an den in ihrem Namen begangenen Verbrechen doch berechtigt?

Eine diffuse Mitverantwortung bestand tatsächlich, ja. Und die allermeisten Deutschen wussten, dass die von der Regierung fast wöchentlich angekündigte "blutige Rache" der Kriegsgegner für den Fall der Niederlage durchaus begründet gewesen wäre. Um ein Beispiel zu nennen: Als britische Offiziere 1942 drei gefangene deutsche Marinesoldaten befragten, zeigten sich diese "ehrlich schockiert über das groß angelegte, kaltblütige Morden", das sie zuvor an der Ostfront erlebt hatten. Daraus leiteten sie ihre "Hauptsorge" ab: "die Angst davor, dass Deutschland den Krieg verlieren könne und die Juden dann Deutschland für diese Massaker zahlen lassen würden".

Diese Angst sollte sich nach Kriegsende als unbegründet erweisen.

Richtig. Aber das konnten die Deutschen nicht wissen. Wie die vernehmenden Offiziere zusammenfassten, spiegelten die erwähnten Befragungen das "weitverbreitete Gefühl der Schuld" und die allgemeine Befürchtung, dass "den von Deutschen begangenen Verbrechen", "eine unterschiedslose Rache an der gesamten Nation" folgen werde. Auf der Grundlage des Sprichworts "Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen" kämpften die deutschen Soldaten so bis fast zum letzten Kriegstag.

Hitler hatte sich der Verantwortung da bereits durch seinen Suizid am 30. April 1945 entzogen.

"Nach typischer Gangsterart" hatte Hitler mit Absicht "den Weltenhass auf Deutschland" derart gesteigert, um "das Volk so viel wie möglich durch Mitschuld" an sich zu binden. Sehr richtig und exakt so analysierte es der konservative ostelbische Junker Hans Schlange-Schöningen am 1. Januar 1944.